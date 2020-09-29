سلسلة الاربعين المعرفية/ الحقلة الثانيةـ السند الروائي لزيارة الاربعين

حيدر الرماحي||

في هذه الحلقة التي اعتبرها تتمة لمدخل هذه السلسلة المعرفية لذلك ساعتمد الاختصار، وبالتاكيد لا يخفى المحور المحور عن الكثير من المطلعين ومحبي اهل البيت(ع)، لكنني افترض اهمية تناول هذه الاصول لافتراضنا سهولة انتقال المعلومة في العالم الافتراضي ليستفيد منها المحب وتضع اجابة للمشككين، ولاجل اعمام الفائدة لجميع القراء بشكل تام سنتناول بعض الروايات المسندة والمشهورة في هذه الزيارة.

كما اسلفت في الحلقة الاولى لما تناقلته الروايات بان اول من زار قبر الامام الحسين(ع) في يوم الاربعين هو الصحابي الجليل جابر بن عبدالله الانصاري (رض)، وكان قد صادف وصوله من المدينة المنورة الى كربلاء في ذلك اليوم وهو يوم وصول ركب سبايا اهل البيت(عليهم السلام) برفقة الامام زين العابدين علي بن الحسين(عليهما السلام) وعمته العقيلة زينب (ع)، ومعهم النساء والايتام، فالتقوا هنا واصبح احياء ذكراها من السنن المستحبة المؤكدة عند اتباع اهل البيت1.

وقد تناولت الروايات في سند وفضل زيارة الحسين(عليه السلام) وخصت بذلك زيارة الاربعين واعطت منزلة خاصة لقصد زيارته مشيا على الاقدام ويمكن ان نستعرض بعض الروايات الواردة في هذا الصدد:

ينقل كامل الزيارات رواية عن الامام الصادق (عليه السلام) في فضل زيارة الامام الحسين(عليه السلام) قال ابو عبد الله (ع) (من خرج من منزله يريد زيارة قبر الحسين ابن علي(ع) ان كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه سيئة حتى اذا صار في الحائر كتبه الله من المفلحين المنجحين، حتى اذا قضى مناسكه كتبه الله من الفائزين، حتى اذا اراد الانصراف اتاه ملك فقال ان رسول الله يقرؤك السلام ويقول لك: استأنف العمل فقد غفر لك ما مضى)2.

ويروى عن الامام العسكري (ع) انه قال: (علامات المؤمن خمس صلاة الاحدى والخمسين، وزيارة الاربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم)3.

وقد اورد الامام (ع) زيارة الاربعين ضمن العلامات الخمسة للمؤمن في اشارة للتأكيد عليها وانها من العلامات التي تميز المؤمن، وبالتأكيد ان العلامات التي تحقق الايمان هي مورد اهتمام المسلمين.

ويثار ضد هذه الرواية انها بنسب غير معروف حيث ورد عن الامام العسكري(عليه السلام) مرسلة في مزار وتهذيب ومصباح الشيخ الطوسي وهكذا من تأخر عنهما الا في مزار المشهدي اذ قال (وبالاسناد عن ابي هاشم الجعفري عن ابي محمد الحسن بن علي العسكري(عليه السلام) انه قال : (علامات المؤمن خمس: صلاة احدى وخمسين، وزيارة الاربعين، والتختم باليمين، وتعفير الجبين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) 4.

ورغم الاختلاف حول سند هذه الرواية غير ان السيد ابن طاووس ذكر في بعض مصنفاته ما يستشف منه وقوفه على سند لهذه الرواية اذ يقول (روينا باسنادنا الى جدي ابي جعفر الطوسي فيما رواه باسناده الى مولانا الحسن بن علي العسكري صلوات الله عليه انه قال ..(الرواية اعلاه)5.

واما ما رواه الشيخ الطوسي عن صفوان ابن مهران قال: قال لي مولاي الصادق (ع) في زيارة الاربعين تزور عند ارتفاع النهار وتقول: (السلام على ولي الله وحبيبه، السلام على خليل الله ونجيبه، السلام على صفي الله وابن صفيه، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على اسير الكربات وقتيل العبرات..الخ)6.

وتعتبر هذه الرواية واضحة وتامة في الدلالة على المطلوب وحيث حث الامام فيها على زيارة الاربعين وحث جلي لا ينقصه مزيد البيان، حتى انه جعل لذلك اليوم زيارة خاصة ويعتبر من الادلة تامة السند والدلالة7.

وهناك روايات عديدة وعديدة بهذا الشأن ربما يطول المقام في ذكرها ربما سنوردها بشكل فردي خلال الحلقات القادمة.

يتبع..

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المصادر:

1- احمد محمد علي، و خميس عزيز حسين، زيارة الاربعين مسيرة للتكامل الانساني، ديوان الوقف الشيعي، 2018، ص523.

2- الشيخ جعفر بن محمد بن قولويه القمي، كامل الزيارات، الطبعة الاولى، مؤسسة الفكر الاسلامي، 2018،ح1، ص221.

3-الشيخ المفيد، كتاب المزار 413هـ، ص53.

4-محمد بن جعفر المشهدي، المزار الكبير، ص352.

5-ابن طاووس، اقبال الاعمال، ص65.

6-الشيخ الطوسي، تهذيب الاحكام، دار الكتب الاسلامية، طهران، ج6، ص113.

7-ليث الكربلائي، نظر في استحباب زيارة الاربعين، بحث منشور على الموقع(www.kitabat.info)،