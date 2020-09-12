ما هی قوانین التناغم مع العالم ؟

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د. مسعود ناجي إدريس|| عندما تكون في وئام مع العالم ، فستكون مدعوم من الغيوم والرياح والضباب والشمس والسماء والأرض والملائكة. للحصول على المساعدة من كل طاقات الكون ولتنمو وتتفوق ، يجب عليك قبول واتباع القواعد العشر التالية: ۱- قانون الفراغ: الإنسان الذي يكون فارغًا ، يصبح أقوى. التخلص وتفريغ النفس من الاستياء والغيرة والكذب والكراهية والمعصية. وتعليم الآخرين كل ما نعرف لفتح الباب أمام علم جديد. ۲- قانون الحركة: كل ما هو جاري أقوى ، وحيثما يوجد سكون يوجد فقر. يتحول الماء النظيف ، إلى الطين إذا ترك راكدًا لبضعة أيام. ۳- قانون النظام: تحرك بنظام في الحياة حتى يعتاد عقلك على هذا النظام. اكتب أهدافك وقم بأفعالك بطريقة منظمة واعتقد أنه من خلال الأنشطة المنتظمة ستحقق نتائج مضاعفة. ٤- قانون النقاء: النقاء من أهم قوانين الطبيعة ، فالعطايا الإلهية لا تجذب النجاسة. المعصية نجاسة وتقصر حياة الإنسان وتصد العطايا الإلهية. ٥- قانون الهطول: أمطروا حباً، أمطروا احتراماً ، أمطروا وداً ، أمطروا عشقاً ، أمطروا ضحكاً ، أمطروا أَمَلاً. الكون هو عالم الغفران ، فكلما زاد البخار الذي ترسله البحار إلى السماء ، كلما جذبت المزيد من الأمطار. ٦-قانون الاستيقاظ في الفجر: تقوم جميع النباتات بعملية التمثيل الضوئي في الساعات الأولى من اليوم. كلما استيقظتم مبكرًا ، كلما زاد رزقكم طال عمركم زادت سعادتكم وبهجتكم وجمالكم وسلامكم الداخلي. ۷- القانون الجمع: من خلال قانون الجمع نستطيع ان نتوافق مع الكون. نأكل معًا ، ندعوا معًا ، نصلي معًا ، نلعب معًا. الوحدة والاكتئاب والمرض والتنافر مع الكون يجلبان الفقر والبؤس. ۸- قانون التنسيق: الانسجام مع الوجود يعني أن تكون شخصا متسامحا وحراً. لا تستاء من نكران الجميل الآخرين لك. كن شاكراً لنفسك. كن متناغما مع الكون. أعطي بدون مِنْ لكي يُعطى لك. ۹- قانون التنوع: ابحثوا عن كل ما هو جديد. التنوع يهدئ الإنسان ويجذب العطايا الإلهية ، وعندما يكون لدينا تنوع تزداد روح العمل ونجذب المزيد من الطاقة. ۱۰- قانون أعمالنا: تنعكس أفعالنا وأعمالنا. كل عمل سيئ يبقى بداخلكم وكل عمل صالح يعود إليكم. تستجيب خلايا الدماغ البشري بشكل إيجابي للكلمات الرقيقة. يفهم كل ذرة المحبة. «نأمل بمجتمع مليء بالصحة والسعادة والخير للجميع»