دراسات

تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي43 / آلفين توفلر

42 2020-08-28

محمد البدر ||

 

·        الموجات الثلاث للحضارة البشرية

 

ولد المفكر الأمريكي آلفين توفلر في عام (1923) وتوفي عام (2016).

توفلر من المفكرين والكتاب الذين اهتموا بمستقبل المجتمعات البشرية وماستصبح عليه الحضارة الإنسانية في المستقبل.

نَظّر توفلر لمفهوم تحول السلطة وكتب عن التحولات في بُنّية السلطة وتحولاتها مستقبلاً واعتبر إن من يملك المعلوماتية والتكنلوجية ومراكز الدراسات والبحوث والتحليل والشركات الكبرى ستكون له السلطة والقدرة على التأثير في المجتمعات.

كذلك تكلم عن صدمة استعمال وامتلاك التكنولوجيا معتبراً ان التطور هو الإبتكار فلا يكفي ان تشتري أو تمتلك أحدث التكنلوجيات بل يجب أن تكون تمتلك ابتكار وصناعة هذه التكنلوجيا وبخلافه فستواجه صدمة تكنلوجيا في المستقبل تتمثل بالفرق الشاسع بين الدول المبتكرة والدول المستهلكة وبالتالي فمهما امتلكت من تكنلوجيا فستبقى متخلفة مالم يواكب ءلك تطور سياسي ومجتمعي وامتلاك الابتكار.

توفلر طرح نظرية الموجات الثلاث للحضارة وقسمها إلى:

الموجة الأولى/ هي الموجة الزراعية وانهت عصر الصيد حيث كان الإنسان يعيش على الصيد وينتقل تبعاً للصيد وبذلك فهو غير مستقر لكن الزراعة مكنت الإنسان من الإستقرار وبالتالي بداية نشوء الحضارة الإنسانية.

الموجة الثانية/ هي الموجة الصناعية وجاءت بعد آلاف السنين من تسيد الموجة الزراعية وتبدأ هذه الموجة من أواخر القرن السابع عشر.

ازاحة هذه الموجة الموجة الزراعية وتميزت بكثرة الإنتاج والاستهلاك لمختلف السلع والبضائع وبروز المكائن والآلات الصناعية وتطور وسائل النقل وتغير سلوكيات المجتمعات البشرية.

الموجة الثالثة / الموجة التكنلوجية وتبدأ من منتصف القرن العشرين وتعتمد المعرفة والتكنلوجيا والمعلوماتية.

توفلر اعتبر إن هذه الموجة ستغير شكل العالم وتنقله نقلة نوعية كبرى بفرق شاسع عن الموجات الأولى والثانية.

وفيما كان رأس المال والثراء والقوة العسكرية هي محددات ومعايير القوة في الموجتين الأولى والثانية فإن المعلومة والتكنلوجيا والتقنية المتطورة ستكون هي معيار القوة في الموجة الثالثة وهذا سيتبعه تغير في موازين القوى واختلال في العلاقات الدولية.

الشخص الأمي في هذه الموجه كما يرى توفلر هو ليس الشخص الذي لايقرأ ولايكتب وإنما الشخص الذي لايستطيع تعلم شيء جديد ثم مسحه وتعلم غيره بما يتلائم مع متطلبات المرحلة والظروف.

توفلر دوّنَ وكتب آراءه هذه في سبعينيات القرن الماضي وبمرور الوقت حتى اليوم تحقق ما تنبأ به وهذا منح كتاباته أهمية وموضوعية واضحة.

أشهر كتبه كتاب (الموجة الثالثة).

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