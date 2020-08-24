دراسات

تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي40/ ليو شتراوس

61 2020-08-24

مُنَظّر المحافظين الجدد 

    محمد البدر ||   ولد الفيلسوف السياسي الألماني ليو شتراوس في ألمانيا عام (1899) وتوفي في الولايات المتحدة الأمريكية عام ( 1973).   تتلمذ شتراوس على يد كارل شميت مفكر النازية وتأثر ببعض آراء واطروحات شميت. شتراوس كان ضد التمثيل الديمقراطي النيابي بشكله المعروف حيث يعتقد إن من الخطأ منح كل طبقات المجتمع والاميين ومختلفي القدرات الذهنية والعلمية حق تقرير مصير البلدان ورسم سياسة الدولة. كذلك كان ضد الليبرالية ويعارض مشاركة طبقات المجتمع في تحديد ورسم سياسة الدولة ويرى إن الناس قابلياتهم متفاوتة لذا يحب عدم أخذ رأيهم في كل شيء. هذه الآراء كانت الدافع الأبرز للمحافظين الجدد حيث يعتقدون بالتفوق وضرورة الهيمنة والتوسع وعدم الاهتمام بآراء المخالفين التي تضعف الدولة وتحد من الهيمنة. بهذه الآراء أصبح شتراوس قدوة اليمين المتطرف وقادة صناعة الرأي العام المهيمنين على مراكز القوى في أمريكا وكندا. شتراوس كان يرى إن الديمقراطية هي سبب صعود هتلR للحكم ومن ثم ارتكال المجازر. وبصورة عامة هو ليس ضد الديمقراطية بالمطلق لكنه مع تجزئة وتقسيم صلاحيات وتدخلات عوام الناس والنخبة فللعوام أن يقولوا رأيهم بخصوص المواضيع التي تمس حياتهم مثل الضرائب والرسوم والتأمين الصحي والتعليم وماشابه. وليس من حقهم التدخل وإبداء الرأي في قضايا كبرى مثل الاتفاقيات بين الدولة ودولة أخرى وإعلان الحرب والسياسات الكبرى للدولة فهذه متروكة لتشخيص ورأي النخب الحاكمة. كذلك كان من أنصار النظرة الواقعية النفعية في السياسة فهو يرى إن المصلحة والفائدة أهم من الأدبيات الأخرى مثل الصدق. واعتبر إن الحرية والليبرالية سببت تخريب الأخلاق وبالتالي زعزعة المجتمع وتفككه. اشهر كتبه كتاب (تاريخ الفلسفة السياسية) ومترجم للعربية.
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