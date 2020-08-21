دراسات

تشويه الحقائق هو أداة عمل المتكبرين في العالم


د.مسعود ناجي إدريس||

 

[سورة غافر (40): الآية 26]

{وَ قالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى وَ لْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ} (26)

 

الرسائل:

1- إن طريقة المتكبر هي التكذيب والإنكار «فَقالُوا ساحِرٌ كَذَّابٌ» أو يستخدم طريقة التهديد «ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسى» أو يستخدم أسلوب التحقير. «وَ لِيَدْعُ رَبَّهُ».

2- يُظهر أهل الطاغوت أنفسهم على أنهم يحبون الناس ويخافون على مصلحتهم . «إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ».

3- حيثما يرى أهل الطاغوت حكومتهم في خطر ، فإنهم يقدمون أنفسهم على أنهم الإصلاحيين ومن أنصار الشعب والدين . «إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ .... الْفَسادَ»

4- يستنكر أهل الطاغوت مصلحي التاريخ بوصفهم مفسدين في الأرض. «يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسادَ»

5- يرى أهل الطاغوت بقاءهم يكمن في الحفاظ على الوضع الراهن ويعارضون أي حركة إصلاحية. «إِنِّي أَخافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ»

ولدينا آية أخرى تقول:

سورة الأعراف (7): الآية 110]

{يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَماذا تَأْمُرُونَ} (110)

 

ملاحظات:

قام أنصار فرعون بتوجيه الاتهامات لموسى (ع) من أجل تشتيت الرأي العام ، واصفين إياه بالساحر وعلى انه يريد أن يفرقهم دينياً واجتماعياً وسياسياً.

 

الرسائل:

1- من تكتيكات المعارضة تشويه سمعة رجال الحق. «يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ»

2- أحيانًا يستغل الأعداء مشاعر الناس وعواطفهم ، مثل حب الوطن ، ضد رجال الله. «يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ»

3- الكافر يعتقد بأن الناس كلهم مثله. «يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ» ولأن فرعون كان متعلقا بالأمور المادية وبالأرض ، أعتقد أن موسى كان أيضًا متعلقا بممتلكاتهم وأرضهم.

على سبيل المثال ، ترى شخصًا مثل فرعون - ذلك الرجل القاسي والظالم والمهين - يقول عن الوجه المضيء لموسى بن عمران ، نبي الله العظيم وسفير السماء على الأرض: «إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّل دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ»

موسى فاسد ويضلل الناس! هذه هي المشكلة العظيمة للبشرية حتى اليوم . عندما تم إنشاء الراديو والتلفزيون وتواصل الناس مع بعضهم البعض من الشرق إلى الغرب ، اعتقد بعض الساذجين أن أيام خداع الناس قد ولت.

لكن للأسف!...

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