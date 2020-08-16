تاريخ الفكر السياسي / الفكر السياسي الغربي37 / جان بول سارتر

محمد البدر ||

ولد الفيلسوف الوجودي والكاتب الفرنسي سارتر في فرنسا عام 1905 وتوفي عام 1980.

عاصر سارتر فترة الحربين العالميتين وتأثر بأهوال الحرب العالمية الثانية وشارك في حركة المقاومة الفرنسية المسلحة ضد الإحتلال النازي لفرنسا.

اعتبر إن المثقف الحقيقي يجب أن يكون مهتم بحقوق الآخرين وإن مسؤولية المثقف تلزمه أن يكون غير مبتعد عن مجتمعه وقضاياه.

سارتر طالب بمنح الحرية للفرد وكذلك أقر بدور البيئة والمجتمع والوضع الإقتصادي على توجهات الفرد ومواقفه وحتى حريته.

أهتم بالتنظير للفردية ومنح الفرد أهمية كبرى منطلقاً من الفكر الوجودي الذي كان يعتنقه واعتبر الحرية جزء ضروري لتحقيق التفكير الفردي.

ورغم احترامه بالفردية والحرية لكنه طالب أيضاً أن يكون الفرد وحريته متكاملة مع حرية الآخرين.

سارتر رفض نوبل للآداب كما رفض عدة تكريمات أخرى وكان ضد بلده فرنسا في احتلالها للجزائر ومتعاطف الفلسطينيون و الإسرائيليين في موقف غريب.

طرح آراءه وتصوراته عبر أعماله الأدبية مثل المسرحيات والروايات.

أبرز كتبه كتاب (الوجود والعدم).