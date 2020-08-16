دراسات

تاريخ الفكر السياسي /الفكر السياسي الغربي36 / ميخائيل غورباتشوف

42 2020-08-16

محمد البدر||   البيريسترويكا و الغلاسنوست. ولد المُنظر الماركسي وآخر رئيس للإتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في روسيا عام 1931.  تزعم رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي ورئاسة الإتحاد السوفيتي، ونال جائزة نوبل للسلام عام 1990. في عام 1987 قدم غورباتشوف خطته (البيريسترويكا) وتعني (إعادة الهيكلة) و (الغلاسنوست) وتعني (الشفافية) خطته كانت تستهدف إصلاحات سياسية و إقتصادية وإدارية شاملة في الإتحاد السوفيتي. كان الإتحاد السوفيتي يعاني من نظام حكم شمولي ديكتاتوري و مركزية في القرار تتحكم بكل شيء واحتكار وزارة التجارة لكل عمليات الاستيراد والتصدير والتعاملات التجارية. ومنع الملكية الخاصة وتحديد سقف للدخل الخاص. كذلك عانى من تراتبية إدارية معقدة وبيروقراطية في مؤسسات الدولة. في المجال السياسي اقترح غورباتشوف تخفيف الشمولية الإشتراكية المتمثلة بالحزب الشيوعي السوفيتي وفسح المجال للأحزاب السياسية الأخرى أن تمارس عملها وتزاول نشاطها ومنح حرية نسبية للتعبير عن الرأي والمواقف السياسية.  في المجال الإداري اقترح تخفيف قيود البيروقراطية وتقليل التراتبيات الإدارية وزيادة الشفافية في مؤسسات الدولة في المجال الإقتصادي اقترح تخفيف قيود وتحكم وزارة التحارة بالاعمال التجارية لتقوم جهات القطاع الخاص بذلك. اقترح دعم الاستثمار واستقطاب المستثمرين (الاتحاد السوفيتي كان يمنع الاستثمار). غورباتشوف كان ضد سباق التسلح بين المعسكر الإشتراكي والرأسمالي واعتبر هذا السباق أخطر تهديد موجه للبشرية ودعا للسلام والتعاون بين المعسكرين. في 25 ديسمبر 1991 قدم استقالته من رئاسة الإتحاد السوفيتي وفي اليوم التالي صوت مجلس السوفيت الأعلى على حل الإتحاد.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تاريخ الفكر السياسي /الفكر السياسي الغربي36 / ميخائيل غورباتشوف
{قراءة في مشروع قانون مناهضة العنف الاسري} 🔷الجز الرابع والاخير
قراءة في مشروع قانون مناهضة العنف الاسري /الجزء الثالث  
قراءة في مشروع قانون مناهضة العنف الاسري/ الجزء الثاني  
القوة الناعمة تتسلل الى الشباب العراقي عبر بوابة حزب البعث.  
المغالطات المنطقية / ١  
الكيان الصهيوني في المفهوم الإسلامي  
التيار الديني الشيعي وظاهرة إعانة الخصوم على نفسه  
ماذا يعني مصطلح الكاريزما؟!  
العلمانية المتدينة والتدين العلماني  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 74.91
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
زيد مغير : نفهم من هذا الموضوع أن هناك نية لتبرية المجرم الذي باع الموصل اثيل النجيفي . العيساوي امس ...
الموضوع :
الداخلية: إطلاق سراح مهدي الغراوي بكفالة والقضية ستتابع من قبل المحاكم المدنية
عبد الله : مع الاسف يا شيخ حينما قرأت بداية المقال لفت نظري جراتك على قول كلمة الحق بوجه المرأة ...
الموضوع :
دور المراة في تزييف الحجاب الشرعي
المهدي : المقال جميل سلم يراعي أيها الفاضل حتى الحيوان يعلمنا الحكمة نأخذ منه العبرة ...
الموضوع :
البقرة العطشى  
Nacem : الموضوع وعن علاقة الثورة الاسلامية في ايران مما اثار المجرم فأمر جلاوزته بتعذيب السيد الشهيد تعذيباً قاسياً ...
الموضوع :
من هي  الشهيدة آمنة الصدر بنت الهدى؟!
أمير الخياط : الحمد لله الذي اكحل عيوننا بالنظر إلى إعدام الطاغية اللعين صدام وأعوانه ...
الموضوع :
حقيقة رسالة آية الله الشهيد السيد محمد باقر الصدر إلی صدام!
هادي محمد حسبن : يبدو من المقطع والتوضيح الرسمي عدة أمور.. منها. من يسمح له بدخول السيارات إلى المدرج وقرب الطائرة.. ...
الموضوع :
توضيح رسمي لتأخر إقلاع طائرة عراقية ساعتين "بسبب عائلة مسؤول"
مازن : معالي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ملحوظة جنابك الكريم يعلم بان القوانين والانظمة الادارية الخاصة بالجان ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
زيد مغير : سألوا المرحوم المقدم ق خ وفي العميدي الذي اعدمه المجرم عدنان خير الله بأمر من الجبان صدام ...
الموضوع :
لمن لا يعرف سلطان هاشم.. وبط.. ولاته  
أبو علي : االشهيدان قاسم سليماني وابو مهدي المهندس قتلا بواسطة طائرة مسيرة إنطلقت من القاعدة الأمريكية في قطر وبعد ...
الموضوع :
ايران: الانتقام المؤلم للشهيد قاسم سليماني ورفاقه لم ينته بعد
عدي محسن الجبوري : ان حالات الاصابة كبيرة الا انه لا توجد مصداقية تامة وشامله في هذا الوباء فسابقا كانت حالات ...
الموضوع :
الصحة: تسجيل 1927 حالة شفاء ووفاة 96 مصاباً واصابة 2553 خلال الـ24 ساعة الماضية
فيسبوك