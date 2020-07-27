دراسات

تاريخ الفكر السياسيالفكر السياسي الغربي 32 فلاديمير لينين

59 2020-07-27

 

 

محمد البدر ||

ولد فلاديمير أوليانوف في روسيا عام 1870 وتوفي عام 1924 وهو مؤسس الإتحاد السوفيتي وزعيم ثورة البلاشفة التي ادت لظهور دولة اشتراكية  وانبثقت من ثورة 1917 التي أسقطت روسيا القيصرية وأقامت الجمهورية.

تعرض للنفي داخل روسيا والهجرة لخارجها أكثر من مرة.

أصدر صحيفة الشرارة الثورية المعادية للحكم القيصري وكان يكتب وينشر فيها تحت إسم (لينين) ومأخوذ من إسم نهر في سيبيريا.

عمل على التنسيق لأحداث ثورة ضد القياصرة والتواصل مع الحركات الماركسية المختلفة. 

وبعد نجاح الثورة عمل على إنهاء الحرب مع ألمانيا واتخذ قرار تاريخي بإنهاء الملكية الخاصة أو الفردية تنفيذاً لمباديء الإشتراكية.

لينين كان يرى إن قيام الشيوعية يأتي من خلال حزب سياسي يتبنى مباديء الشيوعية ويعمل على تحقيقها وهو بهذا يعترض على فكرة حكم الطبقة البروليتارية (الطبقة العاملة) لأنهم غير مؤهلين للحكم ولا يملكون المعرفة الكافية لإدارة دولة كما يرى.

لينين كذلك كان يؤمن بمبدأ تصدير الثورة إلى بلدان العالم وإن البلد الإشتراكي عليه أن يعمل على دعم ومساندة قيام ثورة اشتراكية في البلدان المجاورة له، وحاول هو تصدير الثورة الإشتراكية ومبادءها إلى بولندا وألمانيا وفرنسا.

لينين عاصر فترة الحرب العالمية الأولى وكان يعتبرها حرب داخلية بين القوى الرأسمالية.

اهتم بالزراعة والفلاحين في روسيا لأنها بلد زراعي بالدرجة الأساس وليس بلد صناعي في وقته.

رفع شعار (الأرض والخبز والسلام) و وضع الأفكار الماركسية والاشتراكية موضع التنفيذ نسبياً مع آراءه وتنظيراته الخاصة في الحكم والثورة وإدارة الدولة.

 

 

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