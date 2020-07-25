دراسات

تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي31/جون ستيوارت مِل  

61 2020-07-25

محمد البدر ||

 

ولد الفيلسوف البريطاني (جون ستيورات مل) عام (1806م) وتوفي عام(1873م).

 

أهتم جون ستيوارت بالتنظير للحرية الفردية والفردية والمساواة والعدالة.

قسم الحريات إلى عدة أقسام مثل حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر وحرية العمل وحرية المعتقد والحرية السياسية.

طالب بالمساواة في الحقوق السياسية والإقتصادية بين الرجل والمرأة.

كانت توجهاته اشتراكية ونظّر لها في كتاباته.

دافع عن الفرد واعتبر إن الديمقراطية بشكلها المعروف ممكن ان تلغي الفرد وتؤسس لديكتاتورية المجموعة وتجعل الفرد ينساق مع المجموع ويصبح لدينا عقل جمعي يلغي آراء وتوجهات الفرد.

أهتم بالتنظير لمهام السلطةالتشريعية وقال إن المهمة الأساس لمجلس النواب هو مراقبة أداء الحكومة التنفيذية ومتابعة أداءها وليس تشريع القوانين.

كان ضد تساوي الأصوات في العملية الديمقراطية وقال يجب أن نفرق في الإعتبار بين صوت المتعلم وصوت الجاهل.

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