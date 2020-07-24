تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي30/ فريدريك هيگل  

محمد البدر ||

ولد الفيلسوف الألماني (فريدريك هيگل) عام (1770م) وتوفي عام (1831م).

هيگل يعتبر من أبرز مفكري الحداثة في أوروبا ودعى في تنظيراته إلى العقلانية في التفكير ومنح العقل المكانة الأبرز في الحكم والتفكير واعتبر إن الدولة القوية هي الدولة التي تمنح العقل إدارتها.

هيگل هو صاحب مبدأ (الديالكتيك) والذي يعني التحاور والجدل واستنتاج القوانين التي تمكننا من معرفة الشيء وظهور المتغيرات والتأثيرات من الشيء ذاته وليس بتأثير خارجي.

إستفاد (انجلز) و (ماركس) من مبدأ الديالكتيك في وضع تنظيراتهم حول الإشتراكية والشيوعية.

هيگل كان ضد الليبرالية كونها مغرقة في الفردانية لكنه اهتم بالفرد كذلك وقال إن الأسرة هي أساس المجتمع والدولة.

وكان ضد نظرية العقد الإجتماعي فالأفراد حسب رأيه غير قادرين على إيجاد نظام و وضع قانون.

دعى إلى إقامة دولة تكون مركزية قوية تمنح الفرد والمجتمع مكانتهم وحقوقهم وإن على الدولة دعم الكنيسة مادامت لاتضر أو تضعف الدولة وبشرط أن لا تتبنى الدولة توجه ديني ضد توجه آخر فهذا سوف ينتج عنه انقسام ونزاعات وبالتالي فوضى وضعف.

لم يكن مؤيد للديمقراطية وتمكين عامة الشعب من المساهمة فى صنع القرار السياسي لأنهم متفاوتين في الوعي حسب رأيه.

اعتبر إن نظام الحكم الملكي الدستوري هو الأفضل.

دعى للحرية والتسامح والاعتدال في المجتمع.

أشهر كتبه كتاب (فلسفة التاريخ).