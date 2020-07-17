تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي26/إدموند بيرك

محمد البدر||ولد الفيلسوف الإيرلندي (إدموند بيرك) في دبلن عام (1729م) وتوفي عام (1797م). نظّر بيرك للتحولات السياسية التدريجية في النظم السياسية وكان ضد فكرة الثورة والتغيرات الجذرية المفاجئة لأنها تسبب الفوضى وعدم الإستقرار في المجتمعات وتضعف الدول وتنهك المجتمعات. واعتبر الثوريين فوضويين تدفعهم العاطفة والإندفاع والمثالية إلى زعزعة استقرار المجتمعات وتخريب الدول. وقف ضد الثورة الفرنسية وكان معاصراً لها واعتبرها كارثة لأنها فوضوية بدون هدف واضح وتخطيط واعتبر أن الملكية الفرنسية كان ممكن إصلاحها وتغييرها تدريجياً. كان الديمقراطية كونها تمنح المتعلمين و الجهلاء على حد سواء فرصة لتحديد مصير الشعب وهذا غير عادل حسب رأيه. بيرك أول من تناول ونظر لمفهوم التيار المحافظ في السياسة. أوجد مصطلح (السلطة الرابعة) وقال إن الصحافة تؤثر في السياسة وبذلك فهي لها سلطة.



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