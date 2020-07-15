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تاريخ الفكرالسياسي/ الفكر السياسي الغربي 24 / جون لوك  

51 2020-07-15

محمد البدر ||

 

ولد الفيلسوف الإنكليزي جون لوك في إنكلترا عام (1632م) وتوفي عام (1704م).

جون لوك من أوائل مُنظري الليبرالية والحريات والتسامح.

·        العقد الإجتماعي عند لوك

يرى لوك إن الإنسان مسالم ومتعايش وإن المجتمعات البشرية الأولى كانت متعايشة لكن بمرور الوقت ونتيجة كثرة العدد وظهور العملة وظهور الملكية الخاصة حصلت نزاعات وخصومات بين البشر ولفض هذه النزاعات وإنهاء الخصومات دخل البشر في عقد من طرفين

طرف متمثل بالسلطة أو الملكطرف متمثل بالمجتمع

بموجب هذا العقد فقد تنازل الناس عن حقهم في عقوبة المعتدي للسلطة.

والسلطة تضمن لهم الحرية والعدالة والأمن وحفظ المصالح، وبذلك ظهرت الدولة.

لوك أدخل (الملك) ضمن العقد لتقييد سلطته عكس (هوبز) الذي لم يجعله طرف في العقد حتى لا يتقيد بشيء وتكون سلطته مطلقة.

كذلك نَظّر لوك للفصل بين السلطات واعتبر إن السلطة التشريعية أعلى من التنفيذية وأعتبر القضاء جزء من السلطة التنفيذية.

ولإنهاء الخصومات قال يجب أن تكون هناك سلطة تشريعية تسن القوانين والأنظمة.

وقضاء يشرف على تطبيق القوانين.

وسلطة تنفيذية تنفذ قرارات القضاء.

أعتبر لوك إن السلطة حين تفشل في مهامها وفق العقد الإجتماعي فيمكن تغييرها عبر الإنتخابات او اللجوء للعنف.

وأعتبر إن حقوق وحريات الناس لايمكن مصادرتها تحت أي ظرف من الظروف.

أثرت آراءه في أمريكا قبل الإستقلال وكانت أحد الدوافع للثورة والاستقلال.

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