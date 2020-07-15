دراسات

تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي23/ توماس هوبز  نظرية العقد الإجتماعي 

60 2020-07-15

محمد البدر||   ولد الفيلسوف الإنكليزي توماس هوبز عام (1588م) وتوفي عام (1679م). ولد في فترة كانت تعاني فيها إنكلترا من حرب أهلية وتعرض للغزو الخارجي وفوضى ونزاعات دموية وهو ما أثر على تنظيراته السياسية. العقد الإجتماعي عند هوبز. يرى هوبز إن المجتمعات البشرية في حالة الطبيعة (فترة ما قبل نشوء الدول) كانت تعاني من الفوضى العارمة والنزاعات وكان القوي يأكل حق الضعيف ولا يوجد شيء اسمه حق أو عدل بل إن القوة هي من تحدد ما لك وما عليك فمن يملك القوة يستطيع أخذ كل ما يريد. هوبز يقول إن المجتمع حينها كان الكل فيه معرض للمخاطر وفقدان الممتلكات ونتيجة الخشية من الفناء ولوضع حد للنزاع والصراعات أتفق أفراد المجتمع حينها على التنازل عن بعض حقوقهم وحرياتهم التي كانت سائدة إلى سلطة متمثلة بملك لحماية أنفسهم و وضع حد للنزاعات والصراع بينهم وبذلك نشأة الدولة. هوبز أخرج الملك أو السلطة من العقد ولم يجعله طرف فيه حتى يمنحه حق التصرف المطلق فهو كان يؤيد قيام سلطة ملكية مطلقة لوضع حد للنزاعات. لم يكن هوبز من مناصري الدين أو التدين وقد اتهنه اعداءه بالالحاد وكان ضد إقحام الدين في السياسة. عارض تقسيم أرسطو لأنظمة الحكم وأعتبر ان الملكية المطلقة هي أفضل أنظمة الحكم واكثرها قدرة على إرساء الإستقرار. أشهر كتبه كتاب (الوحش) الذي طرح فيه نظريته حول العقد وأعتبر إن الإنسان وحش ضد اخيه الإنسان ولابد من سلطة قوية لوقف هذا التوحش.    
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فكّر ثم قدَّر  
تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي23/ توماس هوبز  نظرية العقد الإجتماعي 
مفهوم المعارضة في الفكر الإسلامي  
تاريخ الفكر السياسي/الفكر السياسي الغربي22 /جان بودان  
تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي20/ جون كالفن  
تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي/ 21/ نيكولا ميكافيلي  
تاريخ الفكر السياسي / الفكر السياسي الغربي19 / مارتن لوثر  
الجائحة و النظام السياسي – يتطلب وقفة
تاريخ الفكر السياسي / الفكر السياسي الغربي18 / توما الاكويني  
النزوح والسلم الاجتماعي  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1351.35
الجنيه المصري 74.52
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك