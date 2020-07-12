تاريخ الفكر السياسي/ الفكر السياسي الغربي20/ جون كالفن  

محمد البدر ||

بعد ان نشر (مارتن لوثر) أفكاره حول الكنيسة والمجتمع تأثر بها عدد من مفكري ولاهوتيي تلك الفترة ومنهم المفكر الفرنسي جون كالفن.

ولد جون كالفن في نويون الفرنسية عام (1509 م) وتوفي في جنيف السويسرية عام (1564 م).

اعتنق الفكر البروتستانتي ونتيجة ظهور الاضطهاد الديني والحملات ضد البروتستانت في فرنسا الكاثوليكية اضطر للهرب إلى مدينة جنيف ومنها نشر أفكاره وتصوراته.

رغم تأثره بأفكار ومتبنيات مارتن لوثر إلا إنه لم يكن مجرد تابع ومقلد له بل كانت له أفكار واطروحات مغايرة وتختلف عن مارتن لوثر، بل ان أفكاره اصبحت تياراً داخل المذهب البروتستانتي وهو التيار الكالفيني او (الكالفينية) التي أصبح لها نظامها الكنسي الخاص.

اعتبر كالفن إن الحاكم السياسي له نوع من القداسة ويجب عدم التمرد والخروج عليه لأنه يحكم بإسم الله ومنه يستمد شرعيته وإذا ما خالف أوامر الله فلا شرعيته له.

يرى كالفن ان لا استغناء عن الدولة ولا يمكن التفريط لها كونها تحفظ مصالح الناس وتمنع الفوضى.

كالفن كان ضد الديمقراطية لأنها تمنح الجهلاء فرصة لتحديد مصير الشعب.

وكان ضد الملكية لأنها تتحول إلى ديكتاتورية بسهولة لذا هو فضل نظام الحكم الارستقراطي من قبل قلة حكيمة وتفهم مصالح الناس على أن لا يحاول أحدهم أن يتفرد بالقرار.

وبينما كان الفكر اللوثري والكالفيني ينتشر كان هناك مفكر آخر يضع تصورات وأفكار عن بداية النهاية لنفوذ الكنيسة والإقطاع وهذا المفكر هو (نيكولا ميكافيلي).