دراسات

الامة وجبهة المقاومة (1)  


‎رياض البغدادي ||

 

‎الحركات الجهادية الاسلامية المرتبطة بأهل البيت (ع)، لها من المزايا التي تجعل منها حركات غير اعتيادية وغير تقليدية، وهي التي تحدد هذه المزايا وتفصح عنها، منذ انطلاقتها الأولى، ففي حين تكون الحركات ذات الصلة بالمواقف الطارئة والردود المنفعلة والانية محكومة بفترة زمنية محددة، لانها بالاساس استجابات لمثل هذه العوامل والمواقف، فان الحركات الثورية المقاومة ذات الأفق التاريخي تتجاوز هذا الاطار الى الاتصال الحيوي والعميق بحياة المؤمنين، بدأً من ماضي تكونها، ومرورا بكل المراحل، حتی حاضرها واستشرافا لمستقبلها.

أن حركات المقاومة التي تتسم بهذه المزايا لايمكن أن تأتي سريعة ولا سهلة، وبالتالي فانها لا يمكن أن تقابل بالترحاب، وربما كانت من اكثر الحركات التي تجابه في بدء نشوئها او الاعلان عن نفسها بالكثير من التعنت، وتستخدم ضدها مختلف الأسلحة من الفئات او القوى التي تستشعر فيها خطرا مباشرا على مصالحها او على وجودها .

‎أذا أردنا أن نعود إلى حاضرنا، فأننا نستطيع أن نجد هذه الظاهرة واضحة ومفصحة عن نفسها، في كثير من الامثلة والشواهد، كما اننا نستطيع أن نعود الى ماضينا لنجدها واضحة معبرة عن نفسها في شواهد كثيرة ايضا ..

ان اول ما يميز اية حركة مقاومة من هذا القبيل ويعطي بعض ملامحها الأساسية أو الأولية، كونها تنطلق عبر معاناة حقيقية قادرة على استحضار كل تاريخ الأمة في لحظة من الزمن، وهذا لا يتاح ألا للامم الحية، والا للقادة التاريخيين الروحانيين، الذين يستطيعون الاستجابة الحية لمجتمعهم، ويستطيعون الافصاح عنها بشكل صائب، وبنظرة علمية وموضوعية، كما أنهم يمتلكون ستارا ۔

اذا جاز التعبير - يستشفون من ورائه المستقبل، معتمدين في ذلك على عاملين اساسيين : حدس صادق، والتصاق حقيقي بالمستضعفين، والسعي لتأمين مصالحهم، وقدرة نفاذة على الاستقراء والاستنباط من خلال ارتباطهم الروحي بالله تعالى، هذا ما حصل في تاريخنا في أوج تعبیر المستضعفين عن ذاتهم في ظهور الاسلام.

 فلقد كان الاسلام ومنذ بداياته، ايذانا بتغيير اساسي في حياة العرب في الجزيرة العربية، من حالة الضعف والوقوع اسرى الانقسامات وسيطرة الروح الفردية الانانية، الى سيادة القيم والمثل السماوية التي هيأت تلك القبائل المتصارعة ووضعتها في سياق بناء أمة على اساس الدين السماوي الجديد، واتصالا بكل القيم الانسانية الرائعة التي مثلت جوهر العدل، وكان الاسلام ابدع واوضح افصاح عنها.

 ولعلنا نستطيع ان نستشف من خلال المقارنة بين موقف المشركين في مستهل هذه الدعوة، وتلك الاندفاعة الواسعة للعرب، بعد أن استطاع النبيّ (ص واله) حسم الموقف لصالح الدعوة، نستشف كيف تستطيع الحركة الثورية المفعمة بروح المقاومة والجهاد أن تغير - بشكل جذري و اساسي - كل القيم والمقاييس، وبمعنى أدق أن تزيح كل القيم الطارئة وتجرف امامها كل المعوقات، حين تستطيع أن تؤکد جوهرها وحين تستطيع أن تتصل اتصالا عضویا بحياة الناس.

‎وكان الاسلام اعلانا بالادانة الكاملة لكل الممارسات المتدنية التي وصلت اليها حياة العرب قبيل الاسلام، والتي لم تكن ممثلة لغير مجموعة تقالید وعادات اقتصادية واجتماعية وطقوس دينية موروثة استطاع اصحاب النفوذ من تجنيدها لمصالحهم فكان الدين بمثابة استرقاق مزدوج، فهو استرقاق يعمل لمصالح اسیاد قریش، وهو في الوقت نفسه استرقاق للاصنام التي عبدوها، وهكذا هدرت انسانية الانسان، ووجد غطاء ثقيل يجثم على كل القيم والمبادىء التي كانت تبدو بعيدة وتفقد كثيرا من بريقها وسبل الاتصال بجوهرها، فكان شيئ طبيعي ان يجاه الدين الجديد من التقاليد البالية من جهة ومن الجبروت الذي يمتلكه الاسياد من جهة اخرى، فكان المواجه التي تحملها الاسلام من القوة والتعسف والتعنت ، لان انتصار الدين الجديد يعني  خسارة اصحاب النفوذ والمصالح لمراتبهم الاجتماعية وكذلك لأموالهم وتجارتهم كذلك .

الذين آمنوا منذ بدء الدعوة ادرکوا أن الانتقال بحياة مجتمعهم الى الصورة المثلى، التي بشر بها الدين الجديد، يقتضي جهودا كبيرة وتضحيات عالية ، وقدرات لم تكن موجودة بين ايديهم هم، ولكنهم كانوا يؤمنون انها ستتوفر عبر الثبات على العقيدة، وعبر مواصلة الجهاد والالتفاف حول النبي الاكرم ص واله ... يتبع

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الامة وجبهة المقاومة (1)  
تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي11  القديس أمبروز  
الفقه الدستوري لدى السيد محمد باقر الصدر  
من هو القائد ؟!  
الشيعة بين الانتظار والتمهيد ـ  القسم الخامس والأخير ـ  
تاريخ الفكر السياسي  الفكر السياسي الغربي (10) ظهور المسيحية  
الشيعة بين الانتظار والتمهيد ـ القسم الرابع ـ  
إنزياحات صدمة أثينا التأريخية على بغداد  
المقاومة  ومبدأ (التخادم)  
الشيعة بين الانتظار والتمهيد - القسم الثالث –  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 73.69
تومان ايراني 0.01
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مهيمن سامي العيبي : السلام عليكم كنت سابقن في لواء علي اكبر تحت قيادة لواء عبد الكريم الحسناوي في بيجي معارك ...
الموضوع :
تشكيل لواء علي الأكبر والبطولات التي سطرها ضد كيان “داعش” التكفيري
جاسب علي : وهناك سفارات تحوي على عدد من ازلام السابقين واتباع صدام كانوا يخدمون في المخابرات مثل المخضرم علي ...
الموضوع :
طلب برلماني بغلق السفارات والبعثات للدول التي ليس لديها تمثيل دبلوماسي في العراق
قاسم محمد : المحافظات المسموح بها التظاهر والتخريب هي محافظات الوسط والجنوب اما غيرذلك فغير مسموح به ذلك قرار السفارة ...
الموضوع :
كيف أتفق متظاهرون على إقالة 9 محافظين من بغداد الى البصرة؟!  
قاسم محمد : الى السيد الكاتب المحترم مصطفى الكاظمي ليس من اهالي الكاظمية هو بالاصل من الناصرية مع احترامنا لكل ...
الموضوع :
إصبع على الجرح ـ ماذا يحصل ايها الكاظمي ..  
زيد مغير : استاذي الكريم مع اجمل تحياتي اليك وانا اقرأ مقالك الرائع مررت بالقائمة العراقية واتذكر موقف اياد علاوي ...
الموضوع :
عبيد صدام حقراء وأراذل القسمين الاول والثاني  
ضياء عبد الرضا طاهر : هذه المفاوضات هي لتثبيت العدوا الامريكي وحلفائه وهي نوع من انواع الخداع الذي يمارسه هذا العدوا المجرم ...
الموضوع :
المفاوضات الامريكية العراقية ملاحظات وحقائق  
عبدالله : خوش مقال👏 ...
الموضوع :
إغتيال الذاكرة الشيعية ..في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,بارك الله فيك سيدنا المحترم ,,عن رسول الله صلوات الله عليه واله ...
الموضوع :
الشاهد الشهيد
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسألك ونتوسل اليك بحق الرسول ابو القاسم محمد والله الاطهار المطهرين ان تصلي على محمد وال ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يوجه رسالة الى العراقيين بعد تزايد اعداد المصابين بكورونا
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,اللهم صل وسلم على الرسول الاعظم ابو القاسم محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
فتح جديد لايران!!  هسه ينجلط المضغوطين  
فيسبوك