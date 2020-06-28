دراسات

تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي11  القديس أمبروز  

26 2020-06-28

محمد البدر||

 

ولد القديس أمبروز  في فرنسا عام (339 م) وتوفي عام (397 م).

وتُمثل فترة القديس أمبروز والسنوات التي تليها فترة نشوء الكنيسة وتمايز وفصل المهام الكنسية عن مهام الدولة لكن في فترته بالذات بدأت بوادر نفوذ الكنيسة.

 

أمبروز كان يرى إن الأمور الدنيوية من اختصاص الحاكم (الدولة) وإن الأمور الروحية من اختصاص الكنيسة ولا يجوز أن تتجاوز الكنيسة على سلطات الدولة ولا يجوز العكس.

ويعتقد بضرورة طاعة الحاكم وعدم الخروج عليه وإنما فقط نصحه وإرشاده.

لكنه رغم ذلك لم يكن متملقاً للحاكم بل إن أشهر ما يُذكر عنه هو حادثة رفضه لدخول الإمبراطور ثيودوسيوس إلى الكنيسة التي كان القديس أمبروز يقيم فيها بسبب ارتكاب الإمبراطور مذبحة بحق الأهالي وطلب منه التوبة والتكفير عن ذنبه قبل السماح له بالدخول.

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