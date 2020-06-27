✍ هشام عبد القادر ||

قائد الإمة السابقة واللاحقة والعالمين للجن والإنس والملائكة الكل تحت قيادة سيدنا محمد صلواة الله عليه واله نعم قائد لكل اصحاب المعتقدات بمختلف اللغات والألوان بعدة ادلة وحجج منها من يطع الرسول فقد أطاع الله. بحجة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. بحجة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بحجة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. بحجج كثيرة سوى بالكتب السابقة او بالقرءان أخذ الله العهد من جميع الأنبياء والرسل أن يؤمنوا به وينصروه وايضا يجدونه عندهم مكتوب بالتوراة والإنجيل. فلا خلاف حول شخصية من هو القائد ؟،الإختلاف كيف نتبع القائد هو قائد واحد إني جاعل في الأرض خليفة يمثل صفات الله واسماءه وخير من مثل صفات الله هو رسول الله رحمة للعالمين للجن والإنس. فكل من يطلع منبر يحاول ان يتبع رسول الله باي طائفة كان او معتقد يريد يمثل هذه الصفة.

رسول الله بلغ سدرة المنتهى فكان قاب قوسين او ادنى ارتقى بروحه وجسده باليقضة قريب من الله رفع الله ذكره في التشهد والمئاذن في الصلواة إن الله وملائكته يصلون على النبي ايضا في التوسل إتقوا الله وإبتغوا اليه الوسيلة. ولو إنهم إذ ظلموا أنفسهم جائوك ال كثير من الأدلة والحجج لا نختلف بصفة رسول الله اقرب الخلق الى الله مثل الصفات والأسماء وليس كمثل الله شئ ولكن وجود نقتدي بالأسماء والصفات لله والرسول ولا نقتدي بصفة ابليس وجنوده.

المهم ندور حول من هو القائد ؟

من صفات القائد الشمولية يحتوي الجميع. يحتوي كل المخلوقات لديه علم ما كان وما يكون وإن لم يسعى لمثل هذه الصفات.

من هو القائد الحقيقي ؟

القائد الحقيقي يصنعه الله ليس مكتسب ولا من صنع البشر بل الجعل من الله والإختيار من الله. إني جاعل في الأرض خليفة. ما كان لهم الخيرة من أنفسهم.

لكن من هو القائد الذي اليوم الشعوب تدور حوله ؟

كل الأرض فيها الأبيض والأسود الأعجمي والعربي المسلم وغير المسلم.

ونظرية الإسلام كل الأنبياء والرسل والملائكة والشهداء والصديقين والصالحين مسلمين.

هل القائد نبحث عنه ام يبحث عنا ؟

القائد نفسه يهتم بالخلق يدور حول رعايتهم ويهتم بقضيتهم.

هل القائد عنصري او طائفي او مذهبي او يدعوا لنفسه ؟

القائدللإمة يريد يوصل الإمة لله ليس لنفسه ولا ينظر بعين مذهب او طائفة او ملة.

لماذا اختلفت الإمة ؟

اختلفت بسبب عدم معرفة القائد كل امة تتبع قائد كل لون او حزب او فئة تتبع شخصية وتم الجهل عن معرفة القائد بسبب حجب النفس عن معرفة نفسها.

من عرف نفسه عرف ربه.

كلام للإمام علي عليه السلام كلام حقيقي.

كيف نعرف القائد ؟

البحث اولا عن معرفة النفس ثم الطبيعة واحوال الطبيعة والتدقيق بالقرءان والذي لا يؤمن بالقرءان يبحث حول نفسه والطبيعة.

كيف نعرف أنفسنا ؟

حقيقة الإنسان له ظاهر وله باطن

ظاهره الدنيا وباطنه الإخرى.

عقل الإنسان عرشه وقلبه كعبته

جميع الحواس تدور وتطوف حول قلبه. قلبه يحتاج للتطهير مثلما طهر رسول الله ووصيه الإمام علي عليهما السلام الكعبة المشرفةمن الأصنام.

تطهير القلب ليتعلم علوم يستمدها من رياضة الروح والنفس. إتقوا الله ويعلمكم الله. قل لنفسك وضع يدك على رأسك وقل هذه سمائي لا يعلوا عليها احد إلا الله وضع يدك على قلبك وقل هذه أرضي لا وجود لأحد سوى الله. وإخلع نعليك نعل سفلية وهي هوى النفس والنفس الإمارة وكل صفات العجب والرياء والحسد والكبر إنك بالوادي المقدس قلبك يطوي الوجود. طعني يا عبدي وكن مثلي إذا قلت للشئ كن فيكون.

لسانك لسان الله سمعك سمع الله قلبك قلب لمملكة الله يدك يدك الله تشاء نفسك بما يرضي الله. أنت خليفة الله في أرضه كن مثله لا تكون مثل ابليس وليس كمثل الله شئ.

عينك حرس حدود دولة الله سمعك جهاز إستخبارتي يسمع وحي ملائكة الله لسانك وسيلة الإعلام تتكلم بما يرضي الله. يدك القابضة من جنود الله تكتب بما يصلح شؤن دولة اهل الله.

عقلك الرئيس وقلبك الوصي والوزير.

بطنك مخزون إقتصادي لا تفسدها

النفس معرفتها اعظم ما في النفس النفس المطمئنة اعلى درجة والنفس الملهمة والزكية والبصيرة والهادية. واللوامة بعد. وكلها ترجع للنفس الكلية نفس سيدنا محمد صلواة الله عليه واله. هو رسول من انفسنا عزيز رحيما بنا.

اما النفس الأمارة مملكة ابليس يجري مجرى الدم يشارك في الأولاد والأموال.

هدف الإنسانية الأرتقاء للعروج لسدرة المنتهى عندها جنة المأوى تكون قاب قوسين او ادنى نكون في دار السلام جوار سيدنا محمد وآل محمد عليهم السلام.

الأرتقاء روحا وجسدا.

اما معرفة الطبيعة '..

الطبيعة ايضا لا تقصي أحد شمولية لكافة الخلق تجسد ايضا صفات الله.

لا تلغي احدا.

شمس للإمة قمرا للإمة هواء للإمة ماء للإمة ولكل المخلوقات أرض سفينة تحمل الإمة.

فصول أربعة مختلفة في خدمة الأمة كافة. تختلف في المنافسة في تقديم الخدمة.

كل الأنبياء والرسل والصالحين والمنقذين جائوا لمواجهة من يدعون الخلافة في الأرض مثل فرعون والنمرود وكل من يكون مثلهم. جائت الرسالات منقذة للتصحيح لتصحيح النفس كشف الحجب عنها لتعرف القائد والداعي الى الله الذي يهتم بشؤن الخلق اجمعين يرفض الظلم وينصر المظلوم.

هكذا القيادة قائد الأمة رسول الله وكل من يتبعه هو قائد منه ولكن الجميع يدور حول قيادة الأصل رسول الله. رسالته شمولية للعالمين.

والحمد لله رب العالمين.

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