تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي8 ـ شيشرون  

محمد البدر ||

اهتمت الحضارة اليونانية بالفلسفة، بينما اهتمت الحضارة الرومانية بالتشريعات والقانون وظهر فيها مُشرّعون وقانونيون بشكل أوسع ولم تنجب فلاسفة إلا قلة.

و من هؤلاء الفلاسفة والمشرعون الذين انجبتهم الحضارة الرومانية هو شيشرون.

ولد شيشرون في إيطاليا عام (106 ق.م) وتوفي قتلاً عام (43 ق.م) وكان معاصراً ليوليوس قيصر واستلم قبله منصب قنصل روما (رئيس الوزراء).

درس القانون والتشريعات في روما.

ودرس الفلسفة والتنظيرات في أثينا.

و اشتهر بقدرته الخطابية العظيمة فكان خطيباً مفوه يؤثر في مستمعيه ويجيد فن الإقناع ومهارة إيصال الفكرة ويعتبر أبرز خطيب في العصور القديمة.

اهتم شيشرون بالقانون الطبيعي (القانون الطبيعي هو مجموعة القيم والمباديء والمفاهيم التي يعتقد بها ويؤمن بها كل البشر بمختلف توجهاتهم واصولهم مثل الحرية والعدالة والمساواة)، ومن هذا المنطلق نَظَر لدستور عالمي أساسه القانون الطبيعي وقال إن هذا الدستور سيكون صالح لكل الأمم ولكل زمان ومكان لأنه يعتمد القانون الطبيعي وهو لا يتبدل مثل القوانين والتشريعات الوضعية ولا يجوز سن قانون مخالف له وإن البشر متساوون ولا فرق بينهم وبمجرد رجوع البشر للإحتكام للقانون الطبيعي فسوف تختفي كل أشكال الصراعات و الخلافات وحينهل لا يكون هناك حاجة للسلطة.

كذلك يرى إن الدول ملزمة بحكم مواطنيها وفق القانون الطبيعي وتقديم مصلحتهم على كل شيء وتعترف بحقوقهم وإذا ما تصرفت عكس ذلك غهي دولة ظالمة مستبدة وغير شرعية.

آمن شيشرون بمبدأ تحول النُظم الحاكمة كما طرحه (بوليب) وقال إن نظام الحكم الأمثل هو النظام المختلط، وكان ضد إشراك عوام الناس في صنع القرار السياسي والحكم لأنهم غير مؤهلين لذلك لكن يمكن اشراكهم لخلق إستقرار في نظام الحكم على أن يكون هناك دور للنُخب لإيجاد توازن بين توجهات العامة وطرح النُخب.

سبب نشوء السلطة والدولة لدى شيشرون يرجع إلى حاجة ومصلحة الأفراد فيتجمعون للعيش معاً بدافع المصلحة ومن ثم تنشأ الحاجة للسلطة وبالتالي تظهر الدولة.

كان يعتبر إن الزراعة أفضل المهن على الإطلاق وأكثرها ربحاً وقال إن الفلاح يتمتع بحرية كبيرة لاتوجد في أي مهنة أخرى.

بعد مقتل يوليوس قيصر وتسلم الحلف الثلاثي للحكم قال شيشرون (الآن تخلصنا من الظالم لكننا لم نتخلص من الظلم) وبسبب قدرته على الخطابة و الإقناع وإثارة الرأي العام خطط الحلف الثلاثي لقتله ونجحوا في ذلك

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