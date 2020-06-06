تاريخ السود في امريكا  

محمد صادق الهاشمي ||

◾ من هم السود

الأفارقة الأمريكيون هم مجموعة عرقية من أصول أفريقية يشار اليهم بالأميركيين السود أو الأفارقة ، وفي السابق تم تسميهم الزنوج.

تعيش هذه المجموعة في القارتين الأمريكيتين، ويستخدم المصطلح بشكل خاص للإشارة إلى أولئك الذين هم من أصول أفريقية ويعيشون في أمريكا الشمالية، ويعود أصل معظم هؤلاء إلى سكان أفارقة تم استعبادهم واستجلابهم من قبل تجار امريكا من أفريقيا إلى الأمريكيتين من قبل تجار العبيد والنخاسة البيض خلال النصف الثاني من السنوات الألف الماضية وذلك للعمل بالسخرة في النشاطات الزراعية والصناعية التي كان البيض يسيرونها في ما سُمّي العالم الجديد، على الرغم من أن بعضهم ينحدرون من مهاجرين، من أفريقيا، والبحر الكاريبي وأمريكا الوسطى أو أمريكا الجنوبية. يمتد التاريخ الأفرو أمريكي منذ القرن السابع عشر مع ظهور المستعمرات الأمريكية واقتران العبودية بها ويمتد إلى وقتنا الحاضر مع انتخاب الرئيس الأمريكي أوباما ال 44 ذو الأصل الأفريقي، وخلال هذه الفترة الممتدة كان هنالك أحداث وقضايا واجهها الأمريكيون الأفارقة: من الرق، وإعادة الإعمار والتنمية في المجتمع الأفريقي للولايات المتحدة، والمشاركة في كبرى الصراعات العسكرية للولايات المتحدة، العزل العنصري، وحركة الحقوق المدنية.

الأميركيون السود يشكلون أكبر الأقليات العرقية في الولايات المتحدة ويشكلون أكبر مجموعة عرقية في المرتبة الثانية بعد البيض ذوي الأصول الأوروبية في الولايات المتحدة.

من يريد ان يتعرف على طريقة جلبهم بقساوة يقراء رويتة (( الجذور))

◾ التركيبة السكانية:

في عام 1790 جرى أول تعداد للسكان في الولايات المتحدة كان الأفارقة (بما في ذلك العبيد والأحرار) بلغ عددهم حوالي 760000، أي حوالي 19.3٪ من السكان. في عام 1860 في بداية الحرب الأهلية الأميركية كان تعداد الأمريكيين الأفارقة قد ارتفع إلى 4.4 مليون، ولكن معدل النسبة انخفضت إلى 14٪ من إجمالي عدد السكان في البلاد. وكانت الأغلبية الساحقة من العبيد، مع 488000 فقط تعداد "الأحرار".

بحلول عام 1900 كان تعداد السكان السود تضاعف وبلغ 8.8 مليون.

في عام 1910 90٪ من الأفارقة الأميركيين عاشوا في الجنوب، ولكن وبأعداد كبيرة بدأت الهجرة إلى الشمال للبحث عن فرص عمل أفضل وظروف معيشة أفضل، وهربا من قوانين جيم كرو والعنف العنصري. امتدت الهجرة الكبرى منذ عام 1916 وخلال فترة 1960 وفترة 1890 أكثر من 6 ملايين من السود تحرك شمالا ولكن في فترة 1970 وفترة 1980 عكس اتجاه الهجرة مع الأمريكيين من أصل أفريقي باتجاه المناطق الجنوبية.

وبحلول عام 1990 بلغ تعداد الأمريكيون السود نحو 30 مليون نسمة، وتمثل هذه النسبة 12٪ من سكان الولايات المتحدة، تقريبا نفس النسبة في عام 1900. وفي التركيبة السكانية الحالية، وفقا لتعداد 2005 بلغ تعدادهم في الولايات المتحدة 39900000 بنسبة 13.8٪ من مجموع السكان. كتاب حقائق العالم يعطي لعام 2006 نسبة 12.9٪. يعتقد أنه كان يتعمد التقليل من تعداد السكان السود من أجل الحد من وجود قاعدة للسلطة السياسية لهم

في عام 2000 كان 54.8٪ من الأميركيين الأفارقة يعيشون في الجنوب. في تلك السنة كان 17.6% يعيشون في شمال شرق و 18.7٪ في الوسط الغربي في حين أن 8.9٪ فقط يعيشون في غرب الولايات المتحدة.

في الغرب لديهم عدد سكان ضخم من السود في بعض المناطق. في ولاية كاليفورنيا خامس أكبر تعداد للسكان الأمريكيين من أصل أفريقي وتأتي بعد نيويورك وتكساس وجورجيا وفلوريدا. ووفقا لتعداد عام 2000 ما يقرب من 2.05٪ من الأميركيين الأفارقة كانوا من أصل أسباني أو لاتيني، وكثير منهم قد يكون من البرازيل، بورتوريكو، الدومينيكان، كوبا، هايتي، أو غيرها من دول أمريكا اللاتينية.

◾مدن الولايات المتحدة، :

٪58 من الأفارقة الأميركيين تقريبا يعيشون في المناطق الحضرية. في عام 2000 أكثر من 2 مليون من سكان نيويورك كانوا من السود، في مدينة نيويورك كان أكبر كتلة من السود في منطقة حضرية في الولايات المتحدة، عموما مدينة نيويورك لديها 28٪ من السكان سود. شيكاغو تحتوي على ثاني أكبر عدد من السكان السود، مع ما يقرب من 1.6 مليون من الأميركيين الأفارقة في منطقتها الحضرية، التي تمثل نحو 18 في المئة من مجموع سكان العاصمة. بين المدن ذات تعداد 100,000 أو أكثر مدينة غاري بولاية إنديانا وكانت أعلى نسبة من السكان السود 84% في تلك المدينة وذلك في عام 2000 (على الرغم من أنه ينبغي أن يلاحظ أن تقديرات تعداد 2006 تضع سكان المدينة دون 100,000). يتبع غاري مدينة ديترويت بولاية ميشيغان حيث 82٪ من الأمريكيين من أصل أفريقي. المدن الكبيرة الأخرى التي تشمل غالبية أميركيين من أصول إفريقية هي نيو أورليانز بولاية لويزيانا (67٪)، بالتيمور، ميريلاند (64٪) أتلانتا، جورجيا (61٪)، ممفيس، تينيسي (61٪)، واشنطن العاصمة (60٪). المجموعة الأكثر ثراء ذات غالبية أفريقية هي مقاطعة برينس جورج بولاية ماريلاند، مع متوسط دخل من 62467 $. داخل تلك المقاطعة، من بين أغنى المجتمعات غلين ديل بولاية ماريلاند، وفورت واشنطن، ولاية ماريلاند. في غيرها من المقاطعات الغنية ذات الغالبية الأفريقية مقاطعة ديكالب في جورجيا، ومقاطعة تشارلز سيتي في ولاية فرجينيا. مقاطعة كوينز، نيويورك هي المحافظة الوحيدة التي يبلغ عدد سكانها 65,000 أو أكثر

🚩هولاء السود اليوم سيغيرون واقع امريكا السياسي كما غيروه من قبل فهم رجال ثورات ودفاع عن وجودهم وحقهم السياسي وقد ظهر في تاريخهم رجال غيروا وجه التاريخ الامريكي .

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