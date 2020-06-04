دراسات

تاريخ الفكر السياسي الفكر السياسي الغربي4/ ديوجينيس الكلبي  

58 2020-06-04

محمد البدر ||

 

نتيجة عدة ظروف ومنها بعض تنظيرات أرسطو التي منحت الإغريق مكانة خاصة وكأنهم الشعب المختار مثل حقهم في غزو الآخرين وإستعباد بقية البشر ونتيجة التزمت الشديد في تقاليد وعادات مجتمع أثينا ظهرت مدرسة فلسفية جديدة تسمى (المدرسة الكلبية).

تأسست التوجهات الفلسفية لهذه المدرسة على يد الفيلسوف الأثيني أنتيستنيس (445-365 ق.م) والذي كان أحد تلاميذ أرسطو.

تقوم فلسفة هذه المدرسة على رفض القيم والعادات والتقاليد التي كانت سائدة في المجتمع الأثيني حينها.

ومن أبرز آراءهم السياسية هو قولهم بالأممية بمعنى أن جميع البشر متساوون ويجب تجاوز الحدود القومية والطبقية التي تفرق البشر وفكرهم فكر أممي يدعو إلى المساواة بين جميع البشر لذلك كانوا ضد الاستعباد والرق وعارضوا أرسطو في تقنينه للرق والعبودية.

أبرز فلاسفة هذه المدرسة هو ديوجينيس الكلبي

ديوجينيس ولد في مدينة سينوب التركية عام (404 ق.م) وتوفي في مدينة كورنث اليونانية عام (322 ق.م) وبعد سجنه في مدينته سينوب بتهمة تزوير العملة اتجه إلى مدينة أثينا وعاش فيها متخلياً عن ثروته وحياته السابقة.

عاش في أثينا حياة التشرد وعدم المبالاة وكان يتعمد كسر النمط المألوف والخروج عن العادات والتقاليد في أثينا مثل النوم في برميل خشبي قديم والأكل في الشارع والتبول والإستمناء أمام الناس وأحياناً في المجالس العامة وحلقات الدروس.

وكان يحمل بيده فانوس في النهار ويمشي في الشوارع (يبحث عن رجلاً نزيه) أو (يبحث عن إنسان) كما كان يجيب على من يسأله لماذا يحمل فانوس في النهار.

كان ديوجينيس يدعو إلى العودة للعيش وفق الطبيعة دون الالتزام بقيود العرف والقانون والعادات والتقاليد وكان متسقاً مع فلسفته في سلوكه فقد طبقها هو على نفسه ولم يكتفي بالتنظير.

حينما فتح الأسكندر المقدوني أثينا كان ديوجينيس يعيش فيها داخل برميله الخشبي فالتقى به الإسكندر وبعد محاورة بينهما طلب منه الإسكندر أن يطلب ما يريد لينفذه له فكالن طلبه (ابتعد أنت تحجب أشعة الشمس عني).

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