دراسات

في ليلة القدر ماذا حدث؟!  

46 2020-05-18

عمار الجادر ||

 

المــــــــــــؤامــــــــــرة الكبـــــــــرى حلقة خاصة

ان من اهم اهداف اليهود, هو اسقاط جميع حدود الطهارة الانسانية, والقفز على جميع المحرمات, مستغلين اضعف صفة ينقاد منها الانسان وهي ( الجنس وحدوده), وهذه الصفة هي السلاح الفعال ضد الطاهرين, ( اخرجوهم انهم اناس يتطهرون) , وهي الصفة التي تميز الخبيث من الطيب, لذا ان كنت نويت ان تقضي على الطيب فاكثر من الخبيث.

ليلة القدر هي ليست الليلة التي انزل فيها القران فحسب, بل هي يوم استشهاد الطيب الاول وهو ( علي ابن ابي طالب) على يد الخبيث ( ابن ملجم) والاداة هي ( الجنس من بنت يهودية ) , بالتأكيد ان هذا الحدث لم يكن لبطولة ابن ملجم فحسب, اذا ما قسنا ان علي يعد ركن من اركان الاسلام من جهة واركان الدولة من جهة اخرى, وهذا ما يؤكد ان الفعل مدبر وخيوطه معروفة, وليلة القدر فيها الصيحة الجبرائيلية من السماء التي تعلن خروج القائم من ال محمد وتعني نهاية بني اسرائيل, هنا علينا ان نتفكر قليلا بذلك, ونعود الى المحاور الرئيسية في حلقاتنا السابقة وهي ( العراق وايران).

في ليلة القدر رفعت راية الشيطان في ارض العراق, وهي راية مثليي الجنس, وهي راية الشيطان الماسوني في التلمود حيث يصف ان سبب وجود الكون اي الخالق هو مزدوج الجنس, وهذا الامر ثبته الرسام ( ليو دافنشي) في لوحته التي تجدها في جميع افلام الاباحية وافلام الكارتون للاطفال! ودافنشي هذا كان مثلي الجنس, وهذا الامر كان مرفوض في مجتمعاتنا العراقية رفضا قاطعا يصل لقتل من شك اهله فيه انه على هذه الشاكلة, نتكلم هنا عرفا, بينما دينيا فهو واضح جدا في حادثة قوم لوط, والجدير بالذكر ان اول عدو نصب لعلي عداوة هو ( عمر بن الخطاب اليهودي) وهو كان مأبونا ايضا وهذا الكلام وارد في جميع كتب السنة, والعجيب ان من يكون بهذه الشاكلة يكون مبغضا اشد البغض لاهل بيت النبي محمد! وهنا يتضح لك ان الامر ليس صدفة ابدا.

في الوقت الذي اصبحت به راية المنحرفين ترتفع, هناك يوم يدعى ( يوم القدس العالمي) الذي جعله الامام الخميني في اخر جمعة من رمضان, وفي العراق مهد اليهود الى اشعال النعرة القومية التي ادت الى ان هذا العام, سترتفع راية الشيطان اليهودي, وتنخفض راية علي امير المؤمنين لانها اصبحت تعد تدخل بشؤون الدولة!

من الذي مهد لهذه الحالة؟!

مهد لها جمعية المثليين التي اعلنت المظاهرات التشرينية, مستغلة ضعف الحكم بالعراق, كما ساهم بهذا شبه تأييد من المؤسسة الدينية واضعاف للقوة الشيعية التي تولدت من الغزوة الصهيو داعشية الاولى, والتي كبدت الصهاينة وحلفائهم خسائر فادحة بفضل التلاحم الشيعي الذي خرق القومية المقيتة, وهذه الخسارة اضطرتهم لاعادة تصفية الحيل من جديد, وللاسف ان هناك من ساهم فعلا بالحيل الجديدة وساهم بإضعاف القوة الشيعية الضاربة التي تكونت.

ان تولي الحكم في العراق من قبل رجل جاسوس امريكي, ورفع راية المثليين تعد سابقة خطيرة منطلقة ومتزامنة مع الهجمة الداعشية الثانية, كما ان تحييد ايران يعد بمثابة قطع اليد الوحيدة المعينة للعراق من ناحية عقائدية, ورب سائل يسأل: كيف سمحت المؤسسة الدينية والمؤسسة المجتمعية بذلك؟!

من هنا سوف نعود بكم الى حلقاتنا السابقة وكيف اخترق الفكر اليهودي تلك المؤسسات, لذا تابعونا في القادم من...

المـــــــؤامرة الكبــــــرى

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإمام علي''ع'' وإختيار الكوفة  
في ليلة القدر ماذا حدث؟!  
الصوفية في الميزان  
التأريخ المعاصر6 اليهود يحرصون على الحياة بادامة الفتن لانهم يبحثون عن شيء ! المـــــــــؤامـــــــــــــرة الكبـــــــــــرى
ال سعود في الجزيرة والهدف! المـــــــــــؤامــــــرة الكبـــــــــــــــرى التــــــأريخ المعاصر 4
التشخيص  الدقيق نصف العلاج لحل مشاكل العراق الجديد (1)  
التأريخ المعاصر 3/ المـــــــــــــؤامــــــــرة الكـــــــبـــــــــــــرى  
التأريخ المعاصر 2/ المــــــــؤامـــــــــــرة الكـــــبــــــرى  
التأريخ المعاصر1/ المـــــــــــؤامــــــــــرة الكــــــبـــــــــرى  
حوار بين التاريخ ومعرفة النفس  
الاكثر مشاهدة في (دراسات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك