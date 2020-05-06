دراسات

ال سعود في الجزيرة والهدف! المـــــــــــؤامــــــرة الكبـــــــــــــــرى التــــــأريخ المعاصر 4

60 2020-05-06

 

 

عمار الجادر

 

لماذا علي؟!

لقد توقفنا الايام السابقة لبرهة كي لا نترك شيء في هذه الحلقات لأهميتها, وكي نعلم من اين نبدأ هذه الفترة المهمة, هنا نود ان نتساءل : لماذا دخل اليهود في صلب دول المسلمين؟!

ان تدهور امور البلدان الاسلامية جاء من تعاقب سلسلة معدة من قبل اليهود, وكما اسلفنا ان محور الاسلام الذي جاء عن طريق محمد واهل بيته ( علي والائمة من بعده) يكمن في العراق وبلاد فارس, والفرق بين البلدين هو ان العراق كان سهل الاختراق من ناحية القومية العربية, اما بلاد فارس فكانت عصية لأنها قومية بذاتها, هنا كانت الامور اشبه بمعرفة مكامن الخلل الاجتماعي للعزف عليه, وهذا ما جعل العراق يبدوا مختلفا عن الدول العربية البقية, حيث اصطدم بتوالي الضرب عليه لكي يخضع للمخطط اليهودي, اما الحجاز والشام فعادت على سابق عهدها ما قبل الاسلام, وهنا نود ان نبين ان اليهود يعرفون اين يضعون اوتادهم, حيث بنى كعب الاحبار اساس دولة اليهود في تلك المناطق واذا سألت كيف ؟! ارجع الى حقبة عمر اليهودي وواقعة اختيار هذين البلدين انطلاقا من ترجيح مشورة كعب اليهودي على مشورة الامام علي وعثمان.

نحن الان في التأريخ اليهودي المعاصر, وهو تأريخ اسلام محمد بن عبد الوهاب, من هو محمد بن عبد الوهاب؟! كيف جاء؟! ولماذا انتشر دينه منطلقا من ( الدرعية) ؟!

يشير التأريخ الى ان اليهود المغرضين في العراق تواجدوا في المناطق الاقتصادية او الالوية في العهد العثماني وهي ( لواء الموصل ولواء بغداد ولواء البصرة) في الحقيقة لم يتمكنوا من تكثيف السكن في مدن الفرات الاوسط وهذا يرجع لسبب وحيد وهو ان سكانها كانوا يرتادون الكتاتيب الحوزوية التي تنتمي للشيعة, ومن البصرة كان هناك رجل يدعى (مردخاي بن ابراهيم موشي) يهودي تاجر كان سبب في انتحار ( جوهر باشا) لانه ساهم في خسارته في التمر ومد له يد العون المزعومة ( اقراضه قرض ربوي ) وكان غايته من ذلك هو ضرب المعونة للحوزة الشيعية التي كانت في الحلة, وقضية عشق لزوجة الباشا الجميلة, ويقال ان الرجل انتحر بعدها.

مردخاي بن ابراهيم موشي

مر في عهده الاخير في البصرة بمرحلة صعبة كادت ان تودي بحياته قتلا من الاهالي الشيعة, فانتهز فرصة قدوم قافلة من الاعراب من عشيرة عنزة ( المساليخ) وادعى انهم ابناء عمه واكرمهم وهيأ له ارضية في نجد وبعد مضايقة من اهلها, انتقل الى منطقة تدعى ( ام الساهك) هو وعصبة من اليهود والمتنصرين الجدد, وقد اسماها ب( الدرعية) كان قصد (مردخاي بن إبراهيم بن موشى اليهودي) من تسمية هذه الأرض العربية باسم الدرعية، التفاخربمناسبة هزيمة النبي محمد والاستيلاء على درع اشتراه اليهود بني القينقاع من أحد أعداء العرب الذين حاربوا الرسول العربي محمد بن عبد الله في معركة أحد, انتبه عزيزي الى هذه النكتة التي حصلت بعد قرون من العهد الاسلامي كيف يفكر هذا اليهودي؟!

مردخاي هذا كان قد زنا باحدى الزنجيات من البصرة, فلما انجبت اخذ يتابع الطفل حتى بلغ مبلغ الحلم فشغله معه وعلمه اليهودية واللواط, فلما هرب اخذ الغلام معه, وهنا تكمن المفاجئة !!

لم يعد للغلام اثر حين دخلوا الحجاز, وهذا يؤكد ان اليهودي يعلم اين يضع قدمه, وبعدها خرج هذا الغلام باسم ( مقرن) ومقرن هذا لديه ولد يدعى ( محمد ) واخر ( سعود) وهو جد ( ال سعود) .......من هنا بدأت الحكاية ( امير مثل محمد بن سعود بن مقرن) وداعية يهودي مثل ( محمد بن عبد الوهاب)!

كيف التقوا ؟! ولماذا من الدرعية؟!

هنا في المــــــــــــؤامـــــــــــــرة الكبــــــــــرى

ستعرفون لماذا علي؟!

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