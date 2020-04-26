التأريخ المعاصر1/ المـــــــــــؤامــــــــــرة الكــــــبـــــــــرى  

عمار الجادر

نظرا لتسارع الاحداث اليوم, ودخولها في حيز امكانية التحقق, قررت ان اوقف بحثي للتأريخ الاسلامي القديم وللأخوة من الذين لديهم اسئلة في ذلك التأريخ وخاصة بعد خلافة عمر اليهودي وغيرها من نفي اصحاب علي وتهميشهم, وفتنة عثمان وعائشة, عليهم ان يراسلوننا ونحن بخدمتهم.

اليوم لم تزل محاولات اليهود ان تتامر على علي, والهدف هو ( القائم من ولد محمد ابن علي وفاطمة, واتباعهم الشيعة)

من المؤكد جدا ان اليهود يبحثون على من حقق تطلعاتهم بان يكون من الاسلام لكنه ضده, ولا يتحقق لهم ذلك الا بتجنيد من هناك خلل في نسبه الوراثي, واليوم هناك وضوح وراثي اكثر حيث انشئت مختبرات ال (DNA ) التي تكشف عن الفصيلة الوراثية للفرد في المجتمع, اضف الى ذلك هو نشر الاعلام الذي يعزف على وتر الغريزة المحرمة, واصبحت مسلمات عجيبة يتابعها المجتمع الشرقي, كل هذا وغيره من مستشفيات الطب النفسي التي يكون ظاهرها هو الرحمة باللقيط الذي اخطأت امه المسكينة وزنت لتضعه في تلك المستشفيات, وكذلك هي ايضا دار لإيواء الاطفال الذين نشئوا من اخطاء الافلام الاباحية التي غزت جميع الاماكن, وفي كل هذا هو تأسيس جيوش شيطانية مهمتها هو ضرب دين الشيعة فقط , فمنهم اصبحوا شيوخا للدين ( كأبن تيمية, محمد بن عبد الوهاب وعبد العزيز ال سعود وغيرهم) والذين كانت مهمتهم الاولى نشر الدين التكفيري بنما هم جميعا ابناء الشيطان اليهودي.

هنا بعد المؤامرات السابقة التي مرت على الدين الاسلامي, والتي كان ابناء علي وفاطمة وشيعتهم ضحية لها طول الزمن المنصرم, نجح اليهود بتمزيق الاسلام الى شقين ( شق اسلام يهودي وهو ما يعرف بابناء السنة والجماعة, وشق شيعة علي) طبعا غياب القائد من ولد علي كان المأمن الوحيد لحفظ تراث الاسلام, والذي هو مصداق لمدلول الاية ( ان الارض يرثها العباد الصالحون) ولولا هذا الغياب لتخيلنا ان نبش قبر الرسول وحرقه وارد جدا كما في افعال اليهود, لان دين محمد بن عبد الوهاب اصبح هو الدين لدى السنة.

على العموم يستطيع القارئ الكريم ان يعود لرؤوس الخيوط التي وضعتها له ليتبين ان الاسلام الحقيقي فقط بمذهب الشيعة الموالين لعلي والائمة من ولده, ومن هنا سننطلق لان اليهود يعرفون من اين يأتي زوال دولتهم العظمى بريطانيا وبنتهم اللقيطة امريكا, لذا ان كل ما ذكرناه اعلاه هو مقتطفات لمؤامرة اليهود على الشيعة.

تابعونا وحلقات قادمة مهمة لكم وللبشرية جمعاء

من المــــؤامـــــــــــرة الكبـــــــــــــرى

لماذا علي؟!

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