حوار بين التاريخ ومعرفة النفس  

هشام عبد القادر ـ كاتب من اليمن

لديا ملاحظة بسيطة ارجوا أن تتقبلوها إن كان فيها معلومة صحيحية وتردوا عليا إن كانت معلومة غلط ..

هناك كلمات قد لا نفهم لغزها ومعناها وهناك تاريخ فيه انواع من أشياء تلفت النظر للبحث ولو بالعقل عند عدم توفر الإمكانيات للبحث والقراءة لكل كتاب التاريخ .

إني أحيانا أشك في التاريخ وفي إسلوب نقله للحقائق والشك لم يأتي من فراغ بل لما انظر الى الحاضر اشوف بعين المشاهدة إن من يحكم الأرض الظالمين والمستكبرين وهم يصنعون لهم تاريخ قبل وفاتهم مقابل شراء,ذمم وبالمال والجاه يلمعهم الجاه والسلطة فتغتر بهم الناس ولا يعرف حقيقة التاريخ إلا المستضعفين وليس لديهم القدرات للكتابة والبحث ولا حتى لتأليف بحث او كتابة أحداث زمنهم وحتى من لديه علم لا يستطيع تاليف لنفسه كتاب ولا يرى احد يدعمه وايضا حتى السياسيين أنفسهم الرافضين للظلم لديهم قدرات ولكن لا إمكانيات لهم مثلا اليوم ترى من لديه افكار وحلول او اي فكرة وقدرة تستطيع من خلالها فتح افق وسبيل للخروج من ظلم المستكبرين ولا يستطيع التعبير بكل اللغات للعالم لا يوجد لديه الإمكانيات لا المادية ولا الدعم المعنوي.

اريد اوصل اليكم معلومة مهمة كلمة الإستعمار والإحتلال ما الفرق بينهما ؟

لماذا نطلق كلمة إستعمار للدول الإستكبارية التي دمرت الأوطان العربية بلفظ إستعمار .

إني ناقشت احد مراجع التاريخ وهو فاهم بالتاريخ ولم أدخل معه بالنقاش الا حين بدئت النقد حول الحروب الظالمة فكان الرد منه سريع البديهه

اخي العزيز نحن عبر التاريخ لا تجد بين يديك التاريخ الصحيح. قلت نعم انا مؤيد لك وعارف بذالك فقال عجيب كيف اخي بسرعة تم تأييدك قلت انا احب الفلسفة والفكر والمنطق والعقل المطلق قال يا اخي

ليس مجالي بالفلسفة قلت افهم ولكن عبرت عن نفسي

وبدء يتكلم عن التاريخ بشكل عجيب اشار اليا حول تاريخ الدول كافة وأسماء لم اسمع بها قلت في نفسي سبحان الله .

انا معك واعرف إنه الى اليوم لا زال الظالمين يحكمون الأرض فلن نجد تاريخ منصف .

المهم وصل الى نقطة الإستعمار والإحتلال .

يقول الإستعمار كلمة تدل على العمارة والبناء وهم لم يبنوا بل هدموا .

بينما الإحتلال على الحلول والأخذ محل الأصل هو كان يدافع عن الدولة العثمانية انا صراحة لا نؤمن بطرف معين ولكن كلمة الإستعمار وصلت الفكرة .

وايضا يريد التوضيح إن العثمانيين ارحم احتلوا كلمة إحتلال ولكنهم ارحم من إستعمار لإنه حسب قوله السعودية اوجدتها بريطانيا وبالتأمر على دولة الحجاز مع الشريف بقلع وطرد العثمانين والبديل ال سعود والوهابية وهم ليس فكر حتى وهابي ليس فكر إسلامي بل حب سلطة

انا قلت نعم أنا معك هذه كارثة واعرفها قال عليك نور .

خلاصة الموضوع . التعمق بالتخصص بحر من العلوم .

انا من النوع الذي يصمت يسمع الكلام والنقاش استفيد من اصحاب المهارات خاصة من لديهم علم وفهم باي مجال لم يكن عن طريق سمعتوا او تعصب بل حب الذي يطرح من أعماق قلبه وهو عن حب للعلم لا إنه تعلم لأجل وضيفة او يحصل على شهادة .

رئيت فيه نقد وإسلوب سلس لمحاكاة النفس عن التاريخ .

لما سكت ويريد يقول لي شغلناك قلت لا لم تشغلني أنا احب استفيد وصحيح معي عمل اريد امشي ولكن من الله نزل غيث غزير قلت طولت بالي معك .

انا قلت مباشرتا انا اعرف إنك لا تحب اضيفك بالمجموعات او ادخلك معي نحصل منك على معلومات قال كيف عرفت يخاطب نفسه قلت انت متعمق بالتاريخ وتجد إنه الوقت الحاضر حروب وفوضى عالمية وقدك تاعب بنفسك مما ترى من ظلم بالتاريخ فقدك تقول الإنعزال افضل .

قال عليك نور .

قلت ولكن اريد أطرح لك نقاش حول معرفتي قال تفضل .

قلت اخي الكريم انا اؤمن ان كل العلوم تؤدي الى توحيد الله .

قال كيف .؟

قلت الرياضيات والأعداد إن تعمقت بها ستصل بك الى توحيد الله

ايضا الفيزياء والكيمياء والطب علوم إن تعمقت بها ستصل بك الى توحيد الله.

قلت ايضا علم الطبيعة والنفس إذا تعمقت به ستصل بك الى توحيد الله.

قلت والتاريخ تخصصك إذا تعمقت به عن علم وحقيقة سيصل بك الى توحيد الله لإنك ستعلم بالوقائع وتعرف الحق من الباطل وتعرف من الظالم ومن المظلوم وستعرف من هم اهل الحق وستصل الى توحيد الله .

وهو متعجب الى كلامي بعين التعجب .

قلت وايضا معرفة نفسك إذا تعمقت بنفسك ستصل الى توحيد الله وكل العلوم هي ابواب الوصول الى الله وأهمها معرفة النفس إعرف نفسك تعرف ربك هذا كلمة الإمام علي عليه السلام من عرف نفسه عرف ربه .

صحيح إني اوافقك ببعض ما ذكرت بالتاريخ ولكن قد لا اوافقك ببعض لماذا ؟

رغم تعمقك بالتاريخ ولكن البعض منه صدقت لكن البعض حتى لو انت غزير بالتاريخ قد لا يدخل عقلي .

وهو متعجب .

قلت الحقيقة في النفس .

انا لا احتاج أن اقرءا كل الكتب وانا ليس عندي القدرة لذالك لا ماديا ولا عندي نت ادخل للكتب لإخرجها يا الله معي واتس .

قال تفضل كيف ستعرف الحقيقة .

قلت العقل عرش ورسول

والقلب كعبة وفيها محور الأنفس كلها .

والصراع اخي الحبيب ليس من ذوا دولة الإستعمار او إحتلال او او إنما منذوا ازل بعيد

قال تفضل .

قلت هناك زمن كان يوجد آدم

ويوجد الملائكة

ويوجد إبليس .

قال نعم

قلت لم يكن بينهم إختلاف .

كلهم عابدين الله .

قال تفضل

قلت بدء الإختلاف فقط حين أعلن الله إني جاعل في الأرض خليفة .

بدء هنا الإختلاف

قال كيف ؟

قلت اضرب لك مثل

قال تفضل

قلت أنت رب إسرة

أنت وزوجتك وعيالك متفاهمين لا يوجد مشكلة مجتمعين على خير قلت وقررت إنك مسافر

قال نعم

قلت قررت تجعل من يحل بدلك اوخليفة لك .

هنا بدء الفكر لدى الجميع من سيحل بدلك انت أب عظيم .

ضحك على إسلوب معي للطرح ليس إستهزاء بل قال عظيم جدا الإسلوب الله الله الله فعلا طرحت موضوع مهم كمل اخي الله يحفظك وكان بجنبنا واحد يشتغل في الصيدلية ترك العمل وفر الى جنبنا ليسمع وهو متعجب كيف صاحب التاريخ الفهيم الذي يعتبره دكتوراه درس بالإردن ومصر واليمن وعدة بلدان يسمع إنسان مؤيد له بالطرح وانا إنسان بسيط بالبداية يضن انني منحاز او بدوي او قروي كما ترون من أثر الشكل .

قلت أنت قررت تسافر جعلت احد أبناءك محلك الجميع ما فكروا بالتعب الذي سيحل به

بل لماذا أخترته ليش فضلته واخترته .

قال الله الله

قلت وليس هذا المثل انما اقرب اليك نقطة الصراع بالعالم كله أين بدايته

هو بهررت عيونه بالتعجب . هو بدء يكلمني عن تاريخ دول وبفضل الله اخذته الى تاريخ عالم وحياة وكون وطبيعة .

انا لا افاخر بنفسي ولا اقول إني انتصرت عليه بل هو فعلا عظيم وفاهم وبتسلسل باهر آبهرني ذكر شخصيات ودول وعالم وحضارات لم اسمع بها.

ولكن وصل الى حد اشياء بالتاريخ لن. تنال إعجابي .

فبدئت بعد ما اكمل كلامه عن. نقطة البداية

قال إكمل والذي جواره قال شف هذا شكله رعوي البارئ شكل مش دكتور ولا إنه درس بدول ولكنه صراحة يكتب مقالات مبهرة قال الدكتور تفضل والله إنك راقي.

قلت أخي انا حول حالي ولكن اتبع العلم بدئت اريد اعرف عن كل ما بنفسي من البداية لا احب وسط او النهاية

حتى بالمذاكرة ابداء من بداية الكتاب لأنه لو بدئت من الوسط او النهاية غالط نفسي .

قال تفضل اكمل .

قلت الكلام كثير الوقت قليل آختصر .

اعلن الله إني جاعل في الأرض خليفة .

الملائكة قالت أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء .

قلت اخي اريد اسئلك كيف عرفت انه ستسفك الدماء

قال كانوا بالأرض بني ادم او خلق اخر قلت . لا.

صح البعض يفسر ذالك.

لكن الإعلان إني جاعل في الأرض ركز كلمة الأرض .

قال نعم قلت عرفت الملائكة إن الأرض لا تناسب إلا آدم عليه السلام لإنه مخلوق من طين.

قال الله الله الله.

فعلا .

قلت الطين هي المحور للمعرفة . إنه سيكون آدم عليه السلام وهم يعرفوا ان ادم مكون من انفس وخلق من طين. .

قال إكمل

قلت الله قال إني اعلم ما لا تعلمون.

يعني سيأتي يوم لا فساد ولا سفك دماء . وسيرث الأرض عباد الله الصالحين .

التاريخ كله الى اليوم عاد الصالحين ما ورثوا الأرض فعرف كيف إنني مؤيد كلامه إن التاريخ ليس كله صحيح .

قلت حتى آدم عليه السلام لم يكن خليفة الله الذي ورث الأرض كلها. بدء يتعجب خائف ان ابالغ او شئ .

قلت علم أدم الأسماء كلها من هم الخلفاء وحتى من سيرث الأرض كلها ومتى تشرق الأرض بنور ربها .

وحددت كلمة الشجرة لإنها ليس شجر من اشجار الدنيا او شجرزيتون او او إنما شجرة النبوة والرسالة وعرجت بالحديث لسورة النور يوقد من شجرة مباركة. حتى كلمة يكاد زيتها يضئ من العلم .

وحتى كلمة نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ليس للشجرة العادية انما لشجرة الرسل والأنبياء والصالحين .

وحتى اوصلته الى النعلين وآخلع نعليك قلت موسى عليه السلام ليس المقصود معه نعل فيها شئ مطينه او شئ من اثر الغبار او اشئ غير طاهر .

إنما يخلع نعليه وهي النفس الأمارة بالسؤ والهوى هوى النفس العجب والرياء والكبر الخ من الصفات.

قلت إذا هنا . نقطة البداية ابليس لما اغوى ادم انما النفس الأمارة تجري مجرى الدم . اراد يقول له تعجل بالبحث عن علم الشجرة من سيكون الخليفة ومن سيرث الأرض.

هنا تناول الشجرة بالعجل حول معرفة من سيكون. وهنا توقف الحديث قلت لك يا اخي نفس داخلك ملهمة وبصيرة وزكية ومطمئنة ستحصل على الطمئنينة في شهر رمضان المبارك. وكان لي ان اواصل الشرح ولكن قلت الذي جوارنا اخذتهم بالسكوت ولا اريد اقطع عملهم. غادرت بالتحية وهو يسلم عليا بحرارة الإحترام للطرح والإسلوب .

ولكن اريد اكمل معكم ما بنفسي

وتاب الله على آدم عليه السلام بالكلمات التامات والشجرة الطيبة كلمة اصلها ثابت وفرعها بالسماء . وعيسى عليه السلام وآدم كلمة منه.

إذا الكلمات التامات هم أعظم وهو سيدنا محمد واله . اهل الكساء تامات . سجدت الملائكة تعظيما للنور .

وتوعد إبليس بالقعود والحجب عن الصراط المستقيم وهم سيدنا محمد واله . اللهم صل على سيدنا محمد واله .

وحقيقتا الرسل سيدنا محمد واله داخلنا كملهمين للوحي . وكما لإبليس وجود كنفس أمارة للوسوسه والإغواء ايضا هناك جانب خير ووحي . كيف نؤمن بالشر ولا نؤمن بالخير. وهم خارج النفس كأشخاص وداخل النفس ارواح .

كذالك ابليس خارج النفس وجودة داخل النفس مملكة النفس الأمارة بالسؤ. يجري مجرى الدم .

وختام كلامي اشكر اخي الذي حاورته بالتاريخ فعلا إنه فهيم وعظيم وقويم ولكن التاريخ لا زال فيه نقص مهما بلغ العلم . لان القرءان اعظم تاريخ .

والنفس اعظم مختبر للدراسة والتحليل.

والحمد لله رب العالمين .

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