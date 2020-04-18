لماذا علي "ع" المؤامــــــــــــرة الكبـــــــــــرى 8؛9  

عمار الجادر

((فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ)) (61)

جميع المفسرين والمؤرخين يقولون ان مصداق تلك الآية هي حدثت مع نصارى نجران , ولسنا في معرض الحادثة لكن هناك مباهلة اي ملاعنة كادت ان تحدث بطلب من الرسول مع نصارى نجران, وحدد موعدها, فلما اتى الرسول الى الموقع وفي الزمان, اتى مصطحبا معه ( فاطمة وعلي وابنيهما الحسن والحسين) فلو قارنا هؤلاء السادة مع الاية التي في القران, لوجدنا ان مصداق نسائنا هو فاطمة بنت الرسول الوحيدة, وابنائنا هم ( الحسن والحسين) ولكن لماذا جاء علي معهم؟ وهل هناك قرين في الاية لم نذكره؟! نعم هو انفسنا وانفسكم, يعني ان علي كان نفس الرسول الاكرم, وهنا لو ان المسلمين انتبهوا قليلا لهذا المعنى, لما كان هناك حاجة بعد فقد الرسول الى ان يذهبوا بعيدا عن نفس الرسول, لو كان هناك نية صادقة في الاسلام والتسليم الى لامر رسوله, لما اختلفوا في شيء وفيهم نفس رسول الله, ولكن لو كان هذا لمحيت اليهود دون رجعة وهذا يضر بمصلحة من هو يهودي الاصل ودخل الاسلام لكي ينتهز تلك الفرصة وهي موت رسول الاسلام, وهنا ما دمنا عرفنا انه ما من مسلم يختلف بعد رسول الرحمة وهو يقرأ القران ويعلم ان هناك نفس الرسول الا وهو غير مسلم اصلا فلنراجع من كان سبب في الخلاف؟

1- عمر بن الخطاب ابن اليهودية .

2- ابو بكر ابن ابي قحافة التيمي

3- مجموعة من المهاجرين

كان الرأس المدبر هو عمر ابن اليهودية حيث علم ان الانصار اجتمعوا في سقيفة سعد بن عبادة بعد ان علموا ان اليهود قد دبروا مكيدة مع عمر ينون فيها الانقلاب على امر الرسول في يوم الغدير, والذي نص به الولاية من بعده لعلي حسب اية التبليغ التي اجتمع الاغلب على انها نزلت بإمامة علي على المسلمين بعد الرسول, والحقيقة ان اليهود والنصارى يعلمون يقينا بان علي وصي رسول المسلمين في كتبهم وفي اكثر من خبر, والمسلمين نفسهم تبينوا ذلك في عدة حوادث واهمها حادثة خيبر, لكننا لا نستطيع السرد هنا وقد يكون لنا مبحث اخر عن علي.

هنا يتبين بأن مؤامرة اليهود نجحت بينما بنو عبد المطلب مشغولين بتجهيز جثمان الرسول وتغسيله والاحزان في ال الرسول اخذت مأخذها لفراق الحبيب الصادق الامين, بينما لم يكن والدي الشيطانتين ( عائشة وحفصة) منشغلين بغير تولي الزعامة, وهذا دليل قاطع على كذب هذين الرجلين باعتناق الاسلام, لانه كيف يكونا مسلمين وبنتيهما زوجات النبي ولم يكونوا مستائين لرحيل نبي الامة !!

ليس هذا فحسب ولكن ما جرى على ابنة الرسول الوحيدة وفلذته والارث الباقي منه أعظم وادهى, وينم عن احقاد دفينة تطالب بثارات بدر وخيبر.

لكي تعرفوا كيف ساهم اليهود بوضع احاديث كثيرة يتخذها المسلمون اليوم كسنة لنبيهم

المؤامــــــــــــرة الكبـــــــــــــرى9

لماذا علي؟!

حيكت المؤامرة, ونجح ابن اليهودية في كسب المعركة لابي بكر, وغلب ابي بكر الشيطان حتى تبوء مقعد غير مقعده, فكان ابليس اول من بايع ابي بكر على منبر الرسول, ليعلن انتقال الامة من الهدى الى الضلال , ولم يكن ابو بكر الا بداية خطوة اليهود للوصول الى حكم الامة, والعجيب بالامر استقتال عمر على ضرورة مبايعة الناس لابي بكر! واليك ما فعله عمر لاجبار الناس على مبايعة ابي بكر ولكن قبل ذلك اعطيك نبذة عن شخصية عمر:

- نفيل مولى عبد المطلب عليه السلام واقع الصهاك فولدت الحطاب الذي لما كبر و لم يعلم من هي امه تعرف على الصهاك امه ووقع عليها فولدت له حنتمة بنت التي تزوجها الحطاب -و بعد ان صحفت الحاء بلمعجمة سمي الخطاب-فيكون قد تزوج ابنته فولدت له عمر بن الخطاب

- -لذا نجد في بعض فتاوى فقهاء السنة ما يناسب او يبرر ما اورده الكلبي بشان اصل و نسب عمر بن الخطاب قال ابو حنيفة ..و لا حد على من تزوج امه التي ولدته و ابنته و اخته و جدته و عمته و بنت اخيه و بنت اخته عالما بقرابتهن منه بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به و المهر واجب لهن و ليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط و هو قول سفيان الثوري. المصدر المحلى لابن حزم ج11 ص 253.

اذا تبين ان عمر هو ابن الشيطان وربيب اليهود من امه , فلا عجب من هذا البغض, ومن هنا نعود الا ما غاية اليهود في العصر الحالي من التركيز على تشويه رحم المرأة, وقبول ان اليهودية تزني وتسافح وتواقع حتى المسلم فلا بأس عليها!

وهي حقيقة ايدلوجية اكتشفت بان من يأت بهذه الطريقة يكون لديه نقص ببعض الكروموسومات, حيث تؤثر على استقراره الجيني, ودائما يكون مبغض للصفات الطبيعية المستقرة, فتجده شاذ جدا وهذا ايضا ما موجود عن عمر حيث تذكر الصحاح بانه كان مأبون ويبررون له هذا بانه ابتلي بصغره, وهو عبد ذميم الوجه .

ولا عجب من ذلك فان ما فعله عمر بمن لم يبايع ابي بكر كان كارثة لم يعهد لها تأريخ الاسلام:

- بعث خالد بن الوليد الى مالك بن نويرة وقومه لما لم يبايعوا ابا بكر وفي قصة طويلة متينة السند قتل خالد اللعين الصحابي مالك بن نويرة وقطع رأسه وحرقه تحت القدور ودخل في زوجته في نفس اليوم ولم يقام عليه الحد رغم شهادة العدول بان خالد اللعين قتله وهو ينطق الشهادتين.

- ما فعله خالد بن الوليد بالنصارى والمعاهدين لامتناعه عن دفع الجزية لابي بكر لانهم يعلمون ان وصي الرسول هو علي وسبي النساء مما جعل الناس تنفر من حكومة ظالمة وليست من الاسلام في شيء.

- والاعظم الادهى ما فعله عمر بدار علي وفاطمة وكسر ظلعها وهي بنت النبي الوحيدة وبضعته التي قال فيها: (( فاطمة بضعة مني من اذاها فقد اذاني ومن اذاني قد اذى الله )) وهنا استوجب لعنة الله وهو كافر مرتد غير مسلم.

لماذا هذا البغض لعلي واهله؟! ومن يكن عمر حتى يكون له حق بهذا ؟! فليس به من قرابة في النسب او الدين,

من هو علي لكي يبغضه هذا اليهودي كل هذا البغض؟!

تابعونا في القادم من حلقات...

المؤامــــــــــــــرة الكبــــــــــــــرى

لماذا علي؟!

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