لماذا علي؟! المؤامرة الكبرى  

عمار الجادر

لما كان هناك حدث يتجدد في كل زمان, ومحوره شخص واحد من شخصيات رسالة سماوية , يأخذنا الفضول الى : ما سر هذا الشخص؟! وهل هو يمثل محور للخير ام الشر, حيث تنقسم قفتي ميزان اهل الارض الى محورين من هذا القبيل, ولماذا علي ابن ابي طالب بالذات؟! ما الذي فعله هذا الشخص لكي تقتل زوجته وابنائه وابناء ابنائه, وكل من ذكر اسمه على مر العصور رغم تطور الفكر والانسان؟! حتى عصرنا الحالي نجد ان من يذكر علي يجب ان يذبح وحتى الطفل الذي في مهده يذبح, يجب ان لا تقوم دولة بفكر علي لأنها ستكون على قائمة الارهاب, بينما لم نسمع ان احد من تلك الجماعة والتي تدعى الشيعة مارست الذبح والسبي على من مارسوها عليهم, ولنا فيما جرى في العراق خير دليل تاريخي!

لماذا علي؟!!!

سلسلة من حقائق تكشف ان هناك مستقبل يمت بصلة لعلي, يبين مخطط لمؤامرة كبرى استمرت وتستمر حتى بزوغ ذلك المستقبل.

المؤامرة الكبرى ٢

عبد المطلب بن هاشم: رجل يتفق عليه جميع المؤرخين بانه كان من اشراف العرب وسادتها, وكان موحدا على دين ابراهيم انتبه هنا وتابع, نسب عبد المطلب ينتهي الى عدنان وعدنان يرجع الى اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ايضا انتبه!

لماذا لم تكن الكعبة تحت رعاية عبد المطلب( شيبة الحمد) لانه سيد قومه واكرمهم واشجعهم وله من الابناء عصبة لا يقف امامها احد؟! واتخذ منها السقاية فقط !

حادثة ان للبيت رب يحميه: ما هي وكيف حمى الله بيته بينما كان معبدا لغير الله ففيه اصنام قريش؟!

ما يكتب في التأريخ هو ان ابرهة الاشرم هجم على الكعبة بفيلة!! ولكن لماذا؟!

ألم تضرب الكعبة بالمنجنيق, واستبيحت مكة , فلم لم يحمي الله بيته ؟! ما الذي جرى او فقد بين السطور؟!

هل عبد المطلب كان يقوم بدور نبي؟! المؤامرة الكبرى 3

قال تعالى: ((أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ))

لماذا وصف القران الحادثة بانها ( كيد) والكيد هو امر مدبر! بينما تشير المرويات التأريخية الى ان الحادثة حدثت لغضب ابرهة الاشرم ملك اكسوم الحبشة التي في اليمن من قريش لانه بنى كنيسة ( قليس) لتزار بدلا من الكعبة ولم يزرها القرشيين! لكن هناك نكتة في الامر انه هناك من عبث في كنيسته وقضى حاجته فيها!

الحقيقة: هو ان ابا سفيان والخطاب او غيره مما لم يروه ابن الاثير, قد اتفقوا على حرق كنيسة ( قليس) مع ابرهة لانهم زعموا ان ( عبد المطلب) هو من يمنع الناس من زيارة كنيسته, فيتهموا بها عبد المطلب, وبذلك يضربون عصفورين بحجر واحد ( ينهون زعامة عبد المطلب لقريش, ويحافظون على تجارتهم في مكة كون كنيسة ابرهة انتهت)

الدليل على ذلك ان ابرهة استحوذ على ابل عبد المطلب فقط وقتل صاحب القافلة, ولما ذهب عبد المطلب ليتفاوض مع ابرهة حول ابله قال له ابرهة(( عجبت اتفاوض على ابلك وتترك كعبتك التي تدعي انها اصل دينك! انتبه هنا فالضرب بالكلام كان عن الدين)) فقال له عبد المطلب(( انا رب الابل وللبيت رب يحميه)) هنا تصرف عبد المطلب بايمان مطلق, فهل كان نبيا؟! للعلم النبي ليس كالرسول فهي مرتبة اقل من الامامة ولنا ادلة من القران على ذلك يحين وقتها.

فلما اتى عبد المطلب قريشا قال لهم انه عازم على الهجوم على الكعبة فأيكم حرق كنيسته؟! تبرأ الجميع, فقال فاذهبوا الى الجبل واعتصموا به, وجمع عبد المطلب جميع ابنائه واقبل الى الكعبة وتعلق ببابها قائلا شعره الشهير:

”يـا ربّ انّ العبد يمنع رحْلَهُ فامنع رحالك، لا يغلبـنَّ صليبهـم ومحالهم أبـدا محـالك

لماذا علي؟! المؤامــــــــــرة الكـــــــــــــبرى 4

اليهود من بني اسحاق هل يعلمون ان الرسول الخاتم من صلب عبد المطلب؟!

( ألم نجعل كيدهم في تضليل )

لكي لا نطيل عليكم بالإمكان ان تتابعوا حلقاتنا السابقة من المؤامرة الكبرى واليكم اهم ما جاء فيها:

1- ان عبد المطلب من صلب اسماعيل ع وليس من صلب اسحاق.

2- عبد المطلب جد الرسول الخاتم كان سيدا على قريش لكن لم يول سدانة الكعبة!

3- عبد المطلب كان يقوم بدور نبي على ملة ابراهيم حنيفا مسلما.

4- لم تفلح مؤامرة الدخلاء على قريش مع ابرهة الحبشي واصبح كيدهم كعصف مأكول بحجارة السجيل من طير ابابيل.

لقد ارتفع شأن عبد المطلب بعد حادثة الفيل, وازداد حقد اعيان قريش عبدة الاوثان على عبد المطلب, وهذا ديدن من اخذته العزة بالإثم, ولكن دعنا نتساءل ماهي المؤامرة من وراء ذلك كله؟!

للجواب على هذا السؤال عليك ان تنتظرني في الحلقات القادمة قد تجد ضالتك بنفسك , او تتساءل بها حتى ابين لك خيطها ولكن للتسهيل, عد قليلا الى قصة نبي الله ابراهيم ع, ستعرف لماذا اصبح الوادي اليابس محط الوفود والزائرين.

بعد واقعة الفيل كان انكسار الحبشة واليمن, فذكرت مصادر ان الملك سيف بن ذي يزن بعدها هزم الاحباش في اليمن, وذهب له عبد المطلب مع اعيان قريش للتهنئة, يقال ان سيف بن ذي يزن ملك حكيم بمعنى الحكمة وتضاربت الاخبار فيه وهو ليس مورد بحثنا الان, لكن ما يعنينا ان هذه الرواية اتت في بحار الانوار للعلامة المجلسي الجزء 15 صفحة146 وما بعدها, انه قال لعبد المطلب: (( ان من ولده امام هذه الامة الى يوم القيامة )) وهذا ما يهمنا وقد وصف له مواصفاته!

هنا نقول من اين جاء هذا الخبر؟!

بالتأكيد من كتب للمسيح واليهود, ولكن اليهود كانوا اشد مكرا لبني اسماعيل, فهل ان ما حدث في مكة من عبادة الاوثان وغيرها من سلبيات كانت منهم لكي يمكروا باهل الرسول الخاتم؟!

جميعنا يعلم ان ليس من عادة البدوي الراحل وئد البنات بل بالأحرى كانت البنت له مفيدة, من اين اتت تلك العادة؟!

سأقول لك جاءت من اليهود!!!!

فهذا التلمود وهو الكتاب الديني الثاني من كتب اليهود بعد التوراة يقول: "من يمشي وراء مشورة امرأة يسقط في جهنم"، وكذلك قولهم "وا حسرتاه لمن كانت ذريته إناثًا". ويمنح التلمود المرأة اليهودية العديد من رخص الرذيلة والفجور؛ ومن المباح لها ممارسة الفاحشة مع غير اليهودي حتى وإن كانت متزوجة.

وغيرها الكثير مما لا يسع ذكره, والاصنام الثلاث الرئيسية كانت بكيد ايضا سوف نعرج عليها في حلقتنا القادمة, نرجوا الانتباه والترقب للقادم.

للعلم انه حتى في القران الكريم ورد ما يدل على احتقار المرأة من قبل اليهود لكننا لم نورد الايات بذلك لانه ليس من اختصاصنا.

لماذا علي ؟! المؤامــــــــــرة الكبــــــــــــــرى 5

((ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ))

ما الذي يجعل بني اسرائيل يختصمون بعد ان اقترعوا على كفالة مريم؟! ولماذا كل هذا الضجيج في كفالة مريم ع ؟!

في الحقيقة ان هناك امرا مفقود في هذه القصة , وقد يكون سببها ولادة دين جديد ليس لليهود من نسل اسحاق اي نسب فيه, لذا كانت معجزة ولادة عيسى ع من غير اب كافية بتهديم دين اليهود الذي حرف من قبل شياطينهم الذين يتوالدون من نفس خطأ الحقد الذي اقترفته سارة والذي كان سبب في ولادة خط اخر لابراهيم ع في الجزيرة وهنا انتبه فقد نبهتك ان تراجع تاريخ نشوء مكة وسببه في الحلقة السابقة.

الان لماذا اختصموا بعد ان وقعت القرعة على زكريا ع بكفالة مريم ع؟! لانهم يعلمون جيدا بان هناك في التوراة ما يذكر بعيسى ابن مريم ولم ينسب لصلب يهودي قط! لابد انك رجعت قليلا الى لماذا تلك العقدة التي عند اليهود من النساء؟!

اليهودية انتهت منذ ذلك اليوم, حيث لم يكن هناك كفوء لان يكون من صلبه عيسى ع من جميع اليهود انذاك اي انهم جميعا كانوا شياطين الا ال عمران.

اول من احتج على مريم بولادة عيسى واتهمها بشرفها هم اليهود, حيث قالوا يا اخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا, وهذه ايضا من مؤامراتهم التي حيكت ضد عيسى ع منذ ولادته, وهم يعلمون جيدا انه امر الله.

الان من حرف المسيحية عن موضعها؟! ومن اعد العدة قبل بزوغ الاسلام للضرب بالاسلام؟! وهل هناك ربط بين بغضهم للنساء واشاعة ذلك في المجتمع الحجازي لقتل البنت ؟!

اكيد انك علمت انه (( حسين مني وانا من حسين)) قالها رسول الاسلام الذي شاء الله ان لايكون له ولد بل كان نسله عن طريق ابنته سيدة النساء, وتمام الرسالة يكون من نسل علي ع! والذي يقضي نهائيا على اليهود هو الامام الذي يخرج ويخرج معه عيسى! اكيد انك وصلت الى خيوط من... المــــــــــــؤامرة الكبرى........

لماذا علي؟! المؤامــــــــــرة الكبــــــــــــــــرى6

بعد ان خضنا غمار الحلقات السابقة, اكيد انكم عرفتم الى اين نريد ان نذهب؟!

سنذهب الى حيث ولادة رسول الامة الخاتم, والى بيت عبد المطلب بالذات, حيث ذلك البيت الموحد الذي حيكت عليه المؤامرات اليهودية قبل ولادة ذلك النور الخاتم, وحتى رسالته وفي كنفها وما بعد استشهاده.

تعال معي لنعدها سوية:

- محاولات تعيير الرجل بالأنثى التي تولد له عسى ان ينالوا من تلك الانثى التي ستلد خاتم الرسل.

- محاولة قتل الطفل الذي ولد لعبد المطلب من ابنه عبد الله لان اسمه احمد وفي كتفه خال, وهنا عليك ان تمعن النظر كثيرا , اذ كيف لليهود ان يعرفوا ان هذا المولود هو هو لا غيره فحاكوا ما حاكوا لقتله؟! اذا هذا البيت بالذات هو البيت المعني.

- لما لم يستطيعوا اغتياله واخفات نوره لان ابو طالب عمه كان كافله, تحركوا على اعوانهم من الشجرة الملعونة ابو سفيان ومن معه.

- لما قوت شوكة الاسلام وكانت امر واقع لابد منه, ادخلوا اعوانهم في الاسلام وهم ابو سفيان, وعمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وغيرهم , وجل همهم كان في اضعاف رسالة الرسول الخاتم, فكان عمر ابن الخطاب الذي تكون امه يهودية الاصل, يأتي بصحف من التوراة ويقرأها بمحفل الرسول الاكرم ويقول: وجدتها جميلة!

فيقول له الرسول: (( أمتهوكون نحن؟!)) وللعلم ان عمر هذا لم ينصر الاسلام لا بسيف ولا بكلمة وكان مأبون في جميع كتب السنة قبل الشيعة.

- محاولات اغتيال بالجملة بائت بالفشل بسبب عم الرسول حمزة في بادئ الامر وبسبب ابن عمه ووزيره علي بن ابي طالب وهنا علينا ان نقف قليلا, وتذكروا ان هناك مؤامرة بعد استشهاد الرسول للنيل من ابو طالب فتذكروا.

- تكللت محاولات الاغتيال بنجاح اخرها من بيت الرسول نفسه, حيث تعاونت بنتا ابو بكر وعمر ابن اليهودية على دس السم لرسول الرحمة وهذا المكان الوحيد الذي لم يكن فيه علي.

ما بعد الرسول ولماذا علي؟!

الاسلام هو دين بني على تقديم الاكفأ والاكثر تقى في الدين, حيث لم يحابي نسب ولا قرابة, ولو كان كذلك لكان ابو لهب عم الرسول اقرب من بلال الحبشي, وهذا امر مسلم به لانه مذكور في كتاب الاسلام القران الكريم الذي عجز اليهود ايضا من ان يحرفوه رغم طول مدة تنزيل اياته, حيث ورد انه لو اراد احدكم ان يزوج ابنته فليزوجها لمن يرضى دينه وخلقه, ولعبد مسلم خير من حر كافر ولو اعجبكم, في الحقيقة القران كان من ابغض الكتب لليهود لانه حطمهم تحطيما وسفه كل ما حاكوه من ربا ووئد النساء والاصنام وغيرها حتى يوم القيامة لمن يريد ان يعرف .

تمعنوا فيما اوردناه اعلاه لتهيئوا انفسكم لغد ان شاء الله ففيه مصائب اتمنى من اتباع المذاهب غير الشيعة ان يتابعوا فهم والله جزء من تلك المؤامـــــرة الكبــــــــــــــرى.

لماذا علي ع المؤامــــــــرة الكبـــــــــــرى 7

بعد ما قدمناه في حلقاتنا السابقة مجملا لا تفصيلا, لأنه لو اراد احدكم ان يتعمق لوجد التأريخ حافل بالمؤامرات على بيت عبد المطلب, بل على المسيحية قبل الاسلام من قبل اليهود الذين اخذوا على عاتقهم قتل الحق قبل ولادته, وعندما يولد يكون منهمكا في كشف الطريق المظلم امامه, ولكن هناك نور سيأتي والناس جميعها تساعده على مؤامرات اليهود وهو نور القائم من ولد احمد.

نأتي الان الى ما بعد استشهاد رسول الامة:

(( أنما انت منذر ولكل قوم هاد))

ان دخول المؤلفة قلوبهم في الاسلام, كان بمثابة قنبلة غاز الفتن التي لم تجد لها مكان في عهد الرسول ولكنها ستجد متسع من الافق ما بعد الرسول, ولو تمعنا قليلا فيما سبق الاشارة اليه من ان عبد المطلب كان حنيفا مسلما لتبين لنا ان البيئة الغالبة لأبنائه كانت على هذا الدين, ولما اتت الرسالة كانت بمثابة التمحيص وقد كانوا نعم الثابتون بتمحيصهم, وهنا نأتي على الهادي بعد المنذر وكيف حيكت المؤامرات على بيته بالذات:

- تجد ان الكتب لا تنفك من ذكر ابو طالب بانه مات مشركا!

العجيب في الامر ان هناك كتب معينة تذكر ذلك, ولما تسأل لماذا ابو طالب بالذات؟! ستجد لا جواب لدى من حمل تلك الاكذوبة, لكن تجد الجواب واضح لدى من كذبها وهو انه والد علي الهادي من بعد الرسول ! اذا لماذا كل هذا الكذب والتضليل على هذا البيت بالذات؟!

هل يسأل اهل السنة لماذا علي؟!

لو قارنا علي مع من صدق رسالة محمد ستجد انك لن تجد له نظيرا بالصدق بإسلامه قط , ولن تجد قربا للرسول منه قط, فهو ابن عمه وحامي دينه وزوج ابنته الوحيدة واقول الوحيدة قطعا والدلائل كثيرة على ذلك من القران والسنة بجميع مذاهبها, وهو اي علي ارث الرسول فنسله من صلب علي وفاطمة, واكيد انك عدت قليلا للمؤامرة السابقة ببغض اليهود للمرأة.

- ابو طالب مات مشركا!!!!!!! هذا يؤد الى ان بيت الله الذي رفع اركانه ابراهيم الخليل ليس مقدسا لانه لو كان مقدسا كما بيت المقدس لما انشق جداره لمشركة كفاطمة بنت اسد وهي زوجة ابو طالب وبالتأكيد فهي على دينه, لتضع مشركا في الكعبة وهو علي لانه طفل ووالديه مشركين؟!!!!

اذا انتم دفنتم رسولكم في مكان غير مقدس, وتتوجهون بالعبادة لمكان غير مقدس, وانظر عزيزي الى ما تأخذنا له تلك الكتب التي تطلق مؤامرات اليهود بغضا بعلي.

للعلم الاستنتاج اعلاه يبين ان فاطمة بنت اسد ووليدها افضل من مريم العذراء ووليدها لماذا؟!

لان بيت الله افضل من المقدس, وعندما ارادت مريم ان تضع عيسى نوديت بأن انتبذي مكانا شرقيا اي لا تدخلي بيت المقدس, بينما بسابقة لم تعهد ابد وقد يكون ان هناك بعض الكذابين قالوا انها حدثت لاشخاص اخرين وهذا لم يكن مطلقا, بسابقة انشق جدار الكعبة ودخلت فاطمة بنت اسد لتضع مولودا دون مساعدة من اي احد في قلب الكعبة, وهذا يدل على ما يأتي:

1- ان المولود ووالدته اطهر من المكان نفسه.

2- لما لم يكن هناك كفؤ لمريم ع لكي يكون من صلبه عيسى فكان لفاطمة بنت اسد التي فضلها الله بتلك الواقعة كفؤ ليكون من صلبه وليد الكعبة, فكيف كان ذلك الكفؤ مشركا, ولعمري ان مشركا افضل من بني اسرائيل جميعهم في ذلك الزمن فهل كان ما بعد الرسول جميعهم انبياء؟!!!

( بلغ ما انزل اليك من ربك فأن لم تفعل ما بلغت رسالتك)

رسالة كاملة اقترنت بتبليغ امر مهم, ما هو يا ترى ولماذا هذا الهول كله من ذلك التبليغ؟!

اليهود والمؤامــــــــــــــــرة الكبـــــــــــــرى

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