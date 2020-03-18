دراسات

دروس في التنمية الإدارية..كيف يتعامل القائد مع الأزمات؟!


علي عبد سلمان

 

التعامل مع الازمات يكون على ثلاث مراحل:

０-                       قبل الازمة..

. ضع موضوع الازمة امامك على طاولة الادارة.

. كلف مساعديك بتهيئة المعلومات الاولية وتعيين الاشخاص الذين يمكن الاستعانة بهم.

.ا ستمر بعلاقتك الصادقة مع المؤسسات االبحثية ولا تتجاهل الباحثين الذين تعتقد بأنهم غير وديين او مشاكسين.

. لا تعط اجابة قاطعة على أسئلة المتعطشين الى جواب.

０-                       مرحلة اثناء الازمة:-

. أعلن وقوع الازمة او الحدث فورا ولا تتأخر.

. حدد موقف وهواتف الاشخاص المعنيين عن الازمة وزود القريبين بها.

. كن على اتصال مع أطرف الأزمة.

. حدد الطريقة الافضل لإيصال المعلومات عن الأزمة.

. قل ما تعلمه فقط وعندما تتضايق قل انني في طور جمع المعلومات.

استخدم ما تملكه من قدرات وعلاقات للحصول على المعلومات باسرع وقت ممكن.

.زود معيتك بالمعلومات الصحيحة عن الازمة..

.حافظ على الهدوء والتوازن ولا ترتبك.

. كن سباقا بنشر المعلومات الصحيحة.

. ليكن الميدان هو موقع الحديث عن الازمة.

０-                       مرحلة ما بعد الازمة:-

. قوم الاجراءات التي اتخذتها.

. اشر نقاط الضعف والخلل لتجاوزها مستقبلا.

. اشر مراكز القوة والإيجاب لتعميقها مستقبلا.

. اشر ما يمكن وضعه لتطوير الخطط.

   الاخطاء الشائعة في مجال التصدي للأزمات

١. اعتقاد المكلفين أن لديهم قدرات جاهزة لتجاوز الازمة.

٢.اعتقاد المكلفين ان بأمكانهم السيطرة على مشاعر وعواطف الناس.

٣.اعتقاد المكلفين ان الامكانات ستتوفر حال وقوع الازمة.

٤.اعتقاد المكلفين ان الجهات المعنية ستستجيب للحاجات الملحة عند الطلب.

٥.اعتقاد المكلفين ان لديهم موديلا او نماذج جاهزة يمطن تطبيقها حال وقوع الازمة.

٦.اعتقاد المكلفين أن بأمكانهم استخدام انموذج طبق في مكان او دولة اخرى

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