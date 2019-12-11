ملخص سيكولوجية الجماهير  -📌

غوستاف لوبون ـ عرض علي عبد سلمان

1. الفرد إذا كان في الجمهور صار من السهل تحريكه وتوجيهه فيتصرف على طبق هوى التحريض والإثارة .

2. الجمهور أكثر انصياعا للمحرضات من الفرد المعزول ، لأن الفرد المعزول له الأهلية أكثر في السيطرة على ردود فعله ، في حين أن الجمهور لا يمكنه ذلك .

3. إن التحريضات الموجهة إلى الجمهور تكون أكثر قوة وفاعلية منها إذا كانت موجهة إلى الفرد المعزول ، إلى درجة أن غريزة حب البقاء نفسها تزول أمامها .

4. الجماهير لا تبخل بحياتها عندما يحدث الهياج الشعبي .

5. لا شيء مدروس عند الجماهير ، فهي تستطيع أن تعيش كل العواطف وتنتقل من النقيض إلى نقيضه بسرعة البرق وذلك تحت تأثير المحرض السائد في اللحظة التي تعيشها .

6. الجماهير عاجزة عن الإرادة الدائمة كما هي عاجزة عن التفكير الدائم والمستقر .

7. الجمهور ليس فقط انفعاليا وإنما هو أيضا كالانسان الهمجي لا يعبأ بأي عقبة تقف بينه وبين تحقيق هذه الرغبة ، فالانسان المعزول يعرف جيدا أنه لا يستطيع أن يحرق قصرا أو ينهب مخزنا وبالتالي فمجرد التفكير بذلك لا يخطر بباله ، ولكنه ما إن ينخرط في الجمهور حتى يحس بالقوة الناتجة عن العدد والكثرة .

8. إن الحالة الطبيعية للجمهور هي الهيجان المسعور .

9. الجماهير تتأثر بسرعة ومن دون تفكير تجاه أي اقتراح يثار من خلالها ، سواء كان هذا الاقتراح حرق قصر أم عمل خيري فإن الجمهور ينخرط فيه بسرعة وسهولة ، وكل شيء يعتمد على طبيعة المحرض وليس على عقلانية المقترح ونتائجه .

10. الجمهور يتمتع بالسذاجة وسرعة هائلة على التصديق ، وبالتالي يمكن بسهولة بالغة أن تشوه له الحقائق وتقلب الواقعيات ويوضع الجلاد موضع الضحية وبالعكس .

11. الجمهور يفكر عن طريق الصور ، والصور المتشكلة في ذهنه تثير بدورها سلسلة من الصور بدون أي علاقة منطقية مع الصور الأولى .

12. إن الفرد الذي يقع ضمن الجمهور يصاب بالعدوى أكثر منه فيما لو كان منفردا ، فهذه هي الآلية التي تُحرك الجماهير .

13. القوة العقلية للأفراد الذين يشكلون الجمهور لا قيمة لها ؛ ذلك أنه بمجرد ما يجتمع هؤلاء على شكل جمهور فإن العالم والجاهل يصبحان عاجزان عن الملاحظة والنظر .

14. دائما ما يكون الجمهور المحتشد ، في حالة من الترقب والانتظار ، فبمجرد ظهور اقتراح تحريضي ترى الجمهور يأخذ به ويلتزمه ويعمل بموجبه .

15. إن الفرد المنخرط في الجمهور غير قادر على رؤية الفروقات بين الأشياء وبالتالي فهو ينظر إليها ككتلة واحدة ، وبما أن العاطفة تنتشر بشكل سريع عن طريق التحريض والعدوى ، فإن الاستحسان والقبول الذي تلقاه يزيد من قوتها إلى حد كبير .

16. إن عواطف الجماهير تزداد تضخما لدى الجماهير غير المتجانسة ، بسبب انعدام المسؤولية ، وتصبح الثقة بالنفس والاطمئنان بعدم المعاقبة أقوى كلما كان عدد الجمهور أكثر لأن ذلك يشعره بزيادة سلطته .

17. إن حس المبالغة والتضخيم لدى الجمهور يتركز غالبا على العواطف الشريرة التي تمثل بقايا وراثية عن الانسان البدائي .

18. الجماهير إذا تحرضت بذكاء تصبح قادرة على البطولة والتفاني من أجل قضية نبيلة .

18. بما إن الجماهير لا تتحرك بوعي وعقلانية وإنما تتحرك بعاطفة فإن الخطيب الذي يريد أن يجذبها ينبغي عليه أن يستخدم الشعارات العنيفة ، وينبغي عليه أن يبالغ في كلامه ويكرر دون ان يحاول إثبات أي شيء عن طريق المحاججة العقلانية .

19. بمجرد أن ينخرط الفرد في الجمهور فإن مستواه الفكري ينخفض إلى حد بعيد .

20. بما إن الجمهور يشعر أنه يرى الحقيقة وأنه يمتلك السلطة والقوة فهو إذن متزمت ومستبد ومتسلط ، فهو إذن لا يقبل الاعتراض والمناقشة .

21. الجماهير تحترم القوة ولا تميل إلى احترام الطيبة التي تعتبرها شكلا من أشكال الضعف ، والجماهير تميل دائما إلى المتسلطين الذين سيطروا عليها بقوة وبأس .

22. الجماهير إذا ما تركت ونفسها فإنها تملّ من فوضاها وتتجه بالغريزة نحو العبودية .

23. كم هو كثير عدد الجماهير التي ضحت بأنفسها من أجل عقائد وأفكار لم تكن تفهمها أو بالكاد كانت تفهمها ، فالجماهير التي تُضرب عن العمل تقوم بذلك من أجل الجو العام الذي حرّكها كجماهير لا من أجل زيادة الأجور ، هذا في حين يشكل ذلك المحرك الكلي لدوافع الفرد الواحد .

24. الفرد عندما ينخرط بالجمهور يفقد زمام أمره الواعي فيتحرك عن لاوعي ، وهذا اللاوعي هو القوة التي تحرك الجمهور جميعا .. وقد يخلق هذا اللاوعي قيادة في الجماهير تحركها ، أو قوة خارجية ، أو نزوات كامنة في الجمهور من حقد وغضب وحسد وغيره .

25. الأفكار لا تؤثر على الجماهير إلا إذا اتخذت هيئة بسيطة وتجسدت في نفوسها على شكل صور .

26. للمنطق الجمعي خاصيتان أساسيتان هما :

- الانتقال بسطحية من فكرة إلى فكرة لمجرد التشابه الظاهري .

- التعميم المباشر لحالات فردية وخصوصية .

27. الجماهير لا تفكر أو إنها تفكر بشكل خاطئ ولا يمكن التأثير عليها عن طريق التفكير العقلاني .

28. ليست الوقائع بحد ذاتها هي التي تؤثر على مخيلة الجماهير ، وإنما الطريقة التي تعرض بها هذه الوقائع حتى تولد صور مؤثرة ومهلوسة .

29. من خصائص الجمهور :

- القابلية للتحريض ،

- ضعف القدرة على المحاكاة العقلية ،

- هيمنة العواطف اللاواعية ،

- التأثر بالقادة والمحرّكين .

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