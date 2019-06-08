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عبد الحسين الظالمي فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الاعلى السيد علي السيستاني دام ظله ..سوف نتناول هذا الموضوع في ثلاث بحوث منفصله وباختصار لغرض سهولة ايصال فكرة البحث .البحث الاول تحت عنوان ( الفتوى وفق المنظور العسكري).البحث الثاني . عنوانه ( الاثار السياسيه ولاجتماعيه والاقتصاديه للفتوى الجهاد الكفائي).البحث الثالث . عنوانه (الحشد الشعبي ودوره اثناء المعركه وما بعد تحقيق الانتصار )ويسبق البحوث تمهيد بسيط لوضع القارىء بالصوره حتى يتمكن من استحضار الموقف بشكل واضح .التمهيد---------بعد احتراق ورقة النظام الدكتاتوري في العراق محليا واقليميا وعالميا وانتهاء دور ه وخوفا من حدوث مالا يحمد عقباه لدوائر الاستكبار وتكرار ماحدث في ايران، سارعت امريكا لوضع حد له وسقاطه واعداد مشروع بديل وفق المقاس الامريكي يشبه الى حد ما ماموجد في باكستان او تركيا مع تغيرات بسيطه .بعد الاحتلال الامريكي للعراق وسقوط النظامفوجىء الامريكان بموقف قوي من المرجعيه الدينيه حول نوع النظام المطلوب فاصرت المرجعيه ان يكون قرار المصير بيد الشعب وهو من يختار ممثليه ونوع نظامه يتولى عبر ممثليه كتابة دستوره ورفض النسخ الجهازه والمعده سلفا وامام هذا الاصرار رضخت امريكاولكنها اضمرت شىء نفذته من وفق نظرية سياسة الضد النوعي لتقويض النظام نفسه بنفسه من خلالاشاعة الفوضى والفساد وتقطيع البلد باساليب مختلفه بدءت من حل الجيش الى تدمير الثروه العراقيه وبعثرتها بشكل مباشر وغير مباشرونتيجة الخلافات السياسيه واشاعة الفساد وكثرة الضحايا هيئة الاجواء لفرصة الانقضاض الاخيره متزامه مع خفض سعر النفط الذي وصل الى ٣٠ دولار وهو الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي فجاءت نكست ١٠ حزيران عام ٢٠١٤ ودخول داعش واحتلالها ثلث مساحة العراق .انهار الجيش والقوى الامنيه ورتبك الوضع السياسي الرسمي والشعبي واصاب اصحاب القرار الذهول والصدمه ووصل الاعداء الى تخوم بغداد ( تبعد مدافع هاونات الدواعش عن مرقد الجوادين جوا ١٢ كم قرب جسر شيخ عامر والجسر الياباني في منطقة التاجي ) .امام هذا الوضع وتداعياتة صدرت فتوى الجهاد الكفائي .البحث الاول : الفتوى وفق المنظور العسكري مما جاء في الفتوى ( على المواطنين الذين يتمكنون من حمل السلاح ومقاتلة الارهابين دفاعا عن بلدهم وشعبهم ومقدساتهم عليهم التطوع واللتحاق في القوات الامنيه لتحقيق هذا الهدف المقدس ...............). لاشك ان الحرب قديما وحديثا تعتمد على مجموعه من المبادىء والاسس استخلصها القاده والعلماء من الكتب السماويه ( وعدوا لهم ......) ( خذوا حذركم ) ومن خلال التجارب بالدماء والتضحيات قديما وحديثا استخلص القاده مجموعه من المبادىء تصل عند بعض المدارس الى اكثر من عشرين مبدء ولكن اغلب المدارس استقرت على ثلاثة عشر مبدء منها ( التوقيت ، الهدف والغايه ، المبادئه ، المعنويات ، الاقتصاد بالجهد ، الامن والمباغته ، القياده والسيطره ،الدقه والسرعه ) شرح هذه المبادىء يطول ولكن مايهمنا من الموضوع ما تعرضت له الفتوى وبان واضحا من هذه المبادىء في نصوصها والتي غيرت مجرى المعركه ونتائجها واثارها وليكم استعراض سريع لاهم تلك المبادىء. ١ . مبدء التوقيت المعروف ان الحرب دفاعيه كانت اهم هجوميه هدفها كسر ارادة الخصم بعد ان عن عجزت السياسه عن تحقيق ذلك وجعل الطرف المنتصر يفرض شروطه كواقع حال ( مثلما حدث في خيمة صفوان ) وبذلك يصبح توقيت اعلانها او ايقافها ذا حساسيه ومفصليه كبيره ربما تتوقف عليه نتيجة الحرب برمتها ، كثير من الحرب خسرت نتيجة اغفال هذا المبدء مثلما حدث للالمان في غزوهم الاتحاد السوفيتي قريب فصل الشتاء، وبالعوده للفتوى نجدها صدرت في توقيت مفصلي بين هزيمه ونكسه ونهيار وتداعي مما يجعل اي تاخير في اعلان القرار قد يؤدي الى انهيار الحلول الاخرى وتفاقم الاوضاع فاجاء التوقيت مباغتا لكل اطراف الصراع وواضعي خطط المعركه وتقدير نتائجها اذ صدرت الفتوى بين حالتين انهيار ونكسه وفرصه لازالت قائمة لتدارك الموقف تمضي بسرعه لذلك كان مبدء التوقيت متحقق في الفتوى اذصدرت بعد فتره وجيزه من النكسه والعدو على تخوم العاصمه . 2. مبدء المباغته ................................. 3. يعرف مبدء المباغته بانه ( مفاجئة العدو بعمل او قرار لم يكن يحسب له حساب ممايؤدي الى ارباكه وسلب قدرته على المعالجه ) . وقد حققت الفتوى هذا المبدء الذي فاجىء الكل لانها غير متوقعه وغير موضوعه في حسابات الاعداء وتقدير ميزان القوى الذي كان موضوع على اساس قدرات الجيش والقوى الامنيه المنظوره لهم والمكشوف وضعها امامهم تسليحا وعددا ومعنويات وقياده فيما وضعت الفتوى قوى جباره تمتلك معنويات ودافع يصعب الصمود امامه وبذلك حققت الفتوى مبدء المباغته . 4. ٣. مبدء المعنويات ....... يعتبر مبدء المعنويات في الحرب من اهم المبادىء والذي كان السبب القوي في حدوث النكسه نتيجة انخفاض المعنويات لدى القوات الماسكه للارض في الموصل نتيجة الحرب النفسيه والفساد وضعف القياده والخلافات السياسيه ولكون المعنويات تشكل الدافع الروحي والنفسي للمقاتل من اجل الصمود ولا قدام من اجل هدف مقدس وغايه نبيله ومصير مشرف والعكس تماما، لذلك انهارت القوات مع اول مواجهه مع مجموعه من الا عداء لا تساوي شىء في موازين القوى العدديه والتسليحيه وبعد صدور الفتوى بتفاصليها التي حددت الهدف والغايه ورسمت مصير من يضحي، فالغايه دفاع عن البلد والمقدسات والنتيجه تحرير البلد وصون العرض ومن يسقط في المعركه فهو شهيد ، وبمجرد اعلان الفتوى هبت الناس شيبا وشباب الى الجبهات وامام هذا الزخم انتشى الجنود والضابط وقاموا من تحت تراب التراجع والهزيمه وتحولت حالتهم الى عزيمه وصبح الجنود يتسابقون مع ضباطهم والى جوارهم اخوانهم واهليهم واصبح الادبار اقدام والكل يتسابق من اجل شرف المشاركه لتكون النتيجه جيش وقوى امنيه وحشد يعدون من اقوى الجيوش في المنطقه كل ذلك بفعل الفتوى واثارها النفسيه والروحيه ووضوح مقاصدها . 5. ٤. مبدء القياده ..... وحدة القياده والسيطره من المبادىء المهمه جدا في كسب المعركه لان تشتت القرار يضعف القطعات ويعرضها للكوارث وقد تنبه صاحب الفتوى الى هذا المرض وضمن الفتوى باشاره واضحه لهذا المبدء ( والالتحاق في القوى الامنيه ) وارجو التركيز على حرف (في ) وقد اشارة ضمنا ان القياده سوف تكون بيد القائد العام للقوات المسلحه وبذلك منعت تعدد مصادر التوجيه والقرار وهي تعلم ان نجاح المعركه يكمن في وحدة الصف والقياده ، ورغم ان المرجع شخص القياده ولكنه لم يغفل ان يضع صمام امان لها اذ اخذ يمدها بنفحات توجيه روحيه ابويه من خلال خطب الجمعه او للقاءات اعلاميه واجتماع مع مقاتلين او قاده ومن خلال مشاركة علماء وطلاب الحوزه وتكونين تشكيلات باسماء مقدسه مما ترك اثرا بالغا في النفوس . 6. ٥ مبدء الاقتصاد بالقوه ....... اشارة الفتوى الى مصطلح اسلامي معروف في تقسيم انواع الجهاد ( النوعي والكفائي) وااختارة الكفائي الذي يقابله في العلوم العسكريه مصطلح ومبدء الاقتصاد في القوه والذي يعني ان الذهاب للجبهه لا يعني افراغ الساحه ويقاف عجلة الحياة 7. وملىء الجبهه بجهد لا تستوعبه المعركه وربما يقلل من مبدء ادامة الزخم في حالة طول فترة الحرب ويحرم الجبهه من معين متدفق ماديا وبشريا يقول القران ( والذين يجاهدون باموالهم وانفسهم ) لذلك اشارة الفتوى في نصها الى ( على المواطنين القادرين الذين يتمكنون حمل السلاح ومقاتلة الارهابين ........) شرط حمل السلاح والذي يعني معرفة استخدامه ويجيد قتال الارهابين ( تحديد دقيق جدا للعدو ) وبالتالي ضمنت الاستمرار الحياة من جهه ومن جهه اخرى ضمنت استمرار الزخم والمطاوله ورفد الجبهه بما تحتاج وفق مقتضايتها وحافظة على الروح المعنويه من التراجع في حالة الملل وطول الفتره لعدم توفر البديل واصبح الصراع من يسبق من الى المشاركه ؟. 8. ٦. مبدء الدعم ولاسناد ... يقال ان الجنود تزحف على بطونها ويعني انها تحتاج الى اسناد في العده والعدد والغذاء‏ لذلك اردفت المرجعيه الفتوى بتعليمات واشارات الى اهمية الدعم الشعبي وسناد الجبهه واصبح شعار ( من جهز غازيا كمن غزى بنفسه ) ( والذين يجاهدون باموالهم .........) وكذلك الاهتمام بعوائل الشهداء والجرحى وتكريمهم واسماع المقاتلين كلمات تشير الى اعلى مراتب الفخر والتكريم حتى جاء على لسان المرجع ( انني ادعو لكم ليل نهار وفي كل صلاة ) واثبت المرجعيه انها معهم في الميدان قولا وفعلا . 9. ٧. مبدء الامن والاعلام ... هذا المبدء حقق غايات تعجز عنها اي قوه بالكون من خلال تسخير منبر الجمعه والسوال لماذا منبر الحمعه ولماذا من الصحن الشريف للامام الحسين ع ؟ والجواب هو ان المرجع ملتفت جدا الى دور الاعلام في الحرب وتوحيد خطابه من خلال توحيد مصدره اولا ، وهي اشارة الهام رباني لربط القضيه بالتضحيه الحسينيه ونبل اهدافها ومصدر اشعاعها ولذلك اصاب الاختيار مكمن القوه في النفوس فتفجرت عطاء حتى اصبح منبر الجمعه محط انظار الجميع ليس في وقت المعركه بل الى ساحات و معارك اخرى تلي معركة داعش وتحرير الوطن والتوجيهات والنصائح التي تصدر من منبر الجمعه من حرم الامام الحسين اعطت زخما ومصداقيه للهدف والغايه وبحكمة المرجع اصبح اعلام منبر الجمعه يتفوق على اعتلى منابر الاعلام وساطيره في العالم من خلال التركيز على محور ان المعركه معركة ( ارض وعرض ودين ومبدء انساني ). ولكون المجال لا يسع في التوسع لعرض المبادىء الاخر . 10. يتبع البحث الثاني بعنوان ( الاثار االسياسيه ولاجتماعيه والاقتصاديه للفتوى الجهاد الكفائي .