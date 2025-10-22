دوري أبطال آسيا الثانية: فريق الزوراء يحل ضيفاً على استقلال دوشنبه الطاجيكي اليوم

يحل فريق الزوراء اليوم، ضيفاً على استقلال دوشنبه الطاجيكي عند الساعة الرابعة وخمسٍ وأربعين دقيقة عصراً، في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا الثانية، حيث يدخل النوارس اللقاء بطموح استعادة التوازن بعد الخسارة أمام النصر السعودي في الجولة السابقة، ساعين إلى تحقيق فوزٍ يعيدهم إلى صدارة المجموعة ويعزز حظوظهم في التأهل إلى الدور المقبل.

ويمتلك الزوراء 3 نقاط وضعته في المركز الثاني متساوياً مع الفريق الطاجيكي، غير أن الأخير يتفوق بفارق الأهداف، ما يجعل مواجهة اليوم مفتاح المنافسة المباشرة على القمة.

فيما ستكون المباراة فرصة مهمة أمام كتيبة النوارس لتأكيد جاهزيتهم وفرض شخصيتهم خارج الديار، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صنع الفارق .

وسيقود اللقاء طاقم تحكيمي أردني مؤلف من أحمد العلي حكماً للساحة، يساعده أيمن فيصل العبيدات وعمرو فهد عجاج، إلى جانب الحكم الرابع اليمني مختار اليريمي، فيما يتولى محمد مفيد غيان مهمة مقيم الحكام.