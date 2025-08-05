المنتخب الوطني للسلة يبدأ مشاركته الاسيوية بمواجهة نيوزلندا

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، مشواره في نهائيات بطولة كأس آسيا (2025) بلقاء منتظر يجمعه بنظيره النيوزيلندي، في صالة مجمع الملك عبد الله الرياضي الكائنة بمدينة جـدة السعودية، ضمنالمجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبي الفلبين وتايبيه الصين، حيث سيلتقي منتخبنا تباعاً في بقية مواجهاته ضمن دور المجموعات بكل من تايبيه الصين بعد غد، ثم المنتخب الفلبيني في التاسع من الشهر نفسه، إذ يتأهل أول كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي، بينما تخوض المنتخبات صاحبة المركزين الثاني والثالث مباريات فاصلة لتحديد هوية المتأهلين.

وكانت بعثة منتخبنا قد وصلت إلى مدينة جدة أول أمس الأحد، وقد خاضت وحدتين تدريبيتين تحت إشراف المدرب الصربي فازلين ماتيتش، الذي أنهى الأسبوع الماضي معسكراً تحضيرياً في العاصمة القطرية الدوحة، إلى جانب مشاركته في البطولة الرباعية الودية هناك، حيث

خاض مباراتين رسميتين، الأولى أمام السعودية وانتهت بالخسارة بنتيجة (91 - 76)، تلتها مواجهة قوية أمام أصحاب الأرض المنتخب القطري، التي انتهت أيضاً لصالح الأخير بنتيجة (77-73) وسـط أداء متوازن، حيث ظهر فيه بعض اللاعبين بمستويات واعدة.

وتقام النسخة الحادية والثلاثون من البطولة القارية خلال المدة من (5) ولغاية (17) من آب الحالي، بمشاركة (16) منتخباً في مقدمتها أستراليا حامل اللقب، إضافة إلى اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، لبنان، إيران، الأردن، وغيرها من المنتخبات المصنفة على مستوى النخبة القارية.