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المنتخب الأولمبي يواجه نظيره البحريني في مباراة ودية ثانية


 

 

يخوض منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مباراته الودية الثانية أمام نظيره البحريني، وتأتي ضمن برنامج الإعـداد لتصفيات كأس آسيا، المقررة إقامتها في كمبوديا مطلع أيلول المقبل، ويتنافس فريقنا في المجموعة السابعة إلى جانب باكستان وعمان وكمبوديا، حيث تغلّب منتخبنا في المباراة الودية الأولى بنتيجة هدف واحد دون رد، سجله اللاعب مصطفى نواف، وتكتسب مواجهة البحرين أهمية خاصة، إذ تمثل فرصة ذهبية للجهاز الفني بقيادة المدرب عماد محمد، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة وتجريب خطط تكتيكية جديدة.

بالمقابل، يُعد منتخب البحرين منافساً قوياً وذا خبرة جيدة، مما يجعله الخصم المثالي لاختبار قوة منتخبنا، وستتيح هذه المباراة للاعبين فرصة تعزيز الجانب التنافسي، بأسلوب لعب مختلف، والتعامل مع ضغط المباريات، وهو ما سيعود بالنفع عليهم قبل دخولهم غمار المنافسات الرسمية.

كما يتوقع أن تكون المباراة حافلة بالندية والإثارة، إذ سيسعى كل منتخب لتقديم أفضل ما لديه، وسيركز ملاكنا التدريبي على تحقيق الانسجام بين الخطوط الثلاثة، وتفعيل الجانب الهجومي، فيما يطمح الأحمر البحريني إلى استغلال اللعب أمامنا لرفع معدل الجاهزية القصوى فنياً وبدنياً، وتعد هذه المباراة أكثر من مجرد لقاء ودي، كما أنها تمثل خطوة مهمة على طريق بناء فريق قوي قادر على تحقيق طموحات جماهيرنا في الاستحقاقات المقبلة.

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