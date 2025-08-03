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وزير الشباب والرياضة: نقف على مسافة واحدة من جميع مرشحي اتحاد الكرة


أكد وزير الشباب والرياضة، أحمد المبرقع، اليوم الأحد، وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين لانتخابات اتحاد كرة القدم، معلنا استعداد وزارته لتقديم كل الدعم للمنتخب الوطني من أجل تحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

وقال المبرقع في بيان انه "بعد اكتمال المدد القانونية وإغلاق باب الترشيحات للمكتب التنفيذي لاتحاد كرة القدم والرئاسة والنائبين، تتجه الأنظار إلى مرحلة انتخابية حساسة، ما يتطلب الابتعاد عن أية مشكلات من شأنها التأثير على مسيرة الكرة العراقية، ولا سيما أن أمامنا استحقاقاً مفصليا يتمثل في ملحق التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف المبرقع، "في هذا السياق، ينبغي أن يكون المنتخب الوطني بعيداً عن التجاذبات والمنافسة الانتخابية، ويجب التركيز على الإعداد الأمثل له في هذه المدة الحساسة، والوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم للمنتخب الوطني من أجل تحقيق حلم التأهل الذي طال انتظاره".

وتابع "نؤكد وقوفنا على مسافة واحدة من جميع المرشحين وندعم العملية الديمقراطية في الاختيار، ونأمل أن يصوّت الجميع بقناعة تامة لمن هو أكثر أهلية وصلاحية، واختيار مكتب تنفيذي منسجم، يعمل بروح الفريق الواحد، ويستثمر الدعم الحكومي والجماهيري الكبير لخدمة الكرة العراقية".

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