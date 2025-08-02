الصفحة الرياضية

رسميا .. اعلان مرشحي رئاسة اتحاد الكرة


 اعلن اتحاد الكرة ، لائحة المرشحين الجدد لمنصب الرئيس ونائبيه ، في الانتخابات المقرر موعدها رسميا 16 ايلول المقبل./انتهى5

* مرشحو منصب الرئيس :

1- عدنان درجال

2- اياد بنيان

3- يونس محمود

* تم ابعاد المرشح صلاح عبد الله ، لعدم حصوله على تثنيات كافية.

* مرشحو منصب النائب الأول :

1- علي جبار

2- سرمد عبدالاله

3- فارس عبد الله

4- سعد الياسري

5- وسام يوسف

6- حكيم شاكر

* مرشحو منصب النائب الثاني :

1- محمد ناصر شكرون

2- علي الاسدي

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