رسميا .. اعلان مرشحي رئاسة اتحاد الكرة

اعلن اتحاد الكرة ، لائحة المرشحين الجدد لمنصب الرئيس ونائبيه ، في الانتخابات المقرر موعدها رسميا 16 ايلول المقبل./انتهى5

* مرشحو منصب الرئيس :

1- عدنان درجال

2- اياد بنيان

3- يونس محمود

* تم ابعاد المرشح صلاح عبد الله ، لعدم حصوله على تثنيات كافية.

* مرشحو منصب النائب الأول :

1- علي جبار

2- سرمد عبدالاله

3- فارس عبد الله

4- سعد الياسري

5- وسام يوسف

6- حكيم شاكر

* مرشحو منصب النائب الثاني :

1- محمد ناصر شكرون

2- علي الاسدي