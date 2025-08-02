رسميا .. اعلان مرشحي رئاسة اتحاد الكرة

اعلن اتحاد الكرة ، لائحة المرشحين الجدد لمنصب الرئيس ونائبيه ، في الانتخابات المقرر موعدها رسميا 16 ايلول المقبل./انتهى5
* مرشحو منصب الرئيس :
1- عدنان درجال
2- اياد بنيان
3- يونس محمود
* تم ابعاد المرشح صلاح عبد الله ، لعدم حصوله على تثنيات كافية.
* مرشحو منصب النائب الأول :
1- علي جبار
2- سرمد عبدالاله
3- فارس عبد الله
4- سعد الياسري
5- وسام يوسف
6- حكيم شاكر
* مرشحو منصب النائب الثاني :
1- محمد ناصر شكرون
2- علي الاسدي
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