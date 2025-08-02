تعرف على المرشحون الجدد لعضوية اتحاد الكرة العراقي

اعلن اتحاد الكرة العراقي، لائحة المرشحين الجدد لمنصب العضوية، في الانتخابات المقررة رسميا 16 ايلول المقبل .
1- غالب الزاملي
2- خلف جلال
3- محمود احمد مراد
4- فرقد عبد الكريم
5- احمد الموسوي
6- عماد ياسين
7- فراس الساعدي
8- رحيم لفتة
9- مالح مهدي
10- محمد عرب
11- علي خلف
12- احمد قاسم
13- غانم عريبي
14- صابرين حامد شهاب
15- رشا طالب
16- فراس بحر العلوم
17- علي الحارثي
18- يحيى زغير
19- كامل زغير عيدان
20- بدر ناصر
21- كامل زغير سلطان
22- نعيم صدام
23- عبد الحسين الدراجي
24- رياض عبد العباس
25- طه عبد الحكيم
26- يحيى كريم
27- صدام عزيز
28- تنيا حسين حسن
29- دكوفند عبد الخالق.
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