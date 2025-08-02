المنتخب الأولمبي يلاقي نظيره البحريني ودياً في البصرة اليوم

يلتقي منتخبنا الأولمبيُّ دون 23 عاماً مساء اليوم السبت في مباراة ودية مع نظيره البحرينيّ في ملعب البصرة الدولي تدخل ضمن إطار تحضيراته لتصفياتِ كأس آسيا المقرر إقامتها الشهر المُقبل، إذ ذكر بيان لاتحاد الكرة، أن "منتخبنا الأولمبيُّ اختتم مساء أمس الجمعة وحدةً تدريبيةً، ضمن معسكره التدريبيّ في مدينةِ البصرة تأهباً لمواجهةِ نظيره البحريني مساء اليوم السبت في المباراةِ التجريبيّة الأولى بينهما والتي تقام في ملعبِ البصرة الدوليّ ضمن إطارِ استعداداته لتصفياتِ كأس آسيا .

وكان منتخبنا الأولمبي قد أقام معسكراً تدريبياً في مدينة عين دراهم التونسية خاض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام فريقي شبيبة القيروان والرياضي البنزرتي . فيما سيخوض المنتخب الاولمبي مباراة ودية ثانية مساء يوم الثلاثاء المقبل أمام نظيره البحريني أيضاً .