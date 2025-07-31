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مؤتمر صحفي رسمي: الطلبة يقدم المدرب طلال البلوشي كمدير فني جديد للفريق


قدّم نادي الطلبة الرياضي، اليوم الأربعاء، المدرب القطري، طلال البلوشي، كمدير فني جديد للفريق الأول، في مؤتمر صحفي رسمي وذلك استعداداً لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويمتلك البلوشي تجربة سابقة في الدوري العراقي، حين تولى تدريب نادي زاخو، ويعود الآن من بوابة "الأنيق" لقيادة أحد أبرز الفرق الجماهيرية في البلاد. وقد عبّر خلال المؤتمر عن تطلعه لتقديم إضافة فنية مميزة تتناسب مع اسم وتاريخ النادي.

وأكد البلوشي أن "إدارة الطلبة أبدت تعاوناً كبيراً وحرصاً على دعم الفريق، رغم ضيق الوقت المتبقي قبل انطلاق كأس السوبر، وهو ما يتطلب جهداً مضاعفاً على مستوى التحضير البدني والفني".

وكشف المدرب الجديد عن تشكيل كادره الفني، الذي يضم مساعدين من الإكوادور وكرواتياً، مشيراً إلى أن "الطاقم المساعد سيلتحق بالفريق خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد".

وأبدى البلوشي رغبته في العمل مجدداً مع لاعب الوسط الدولي السابق، أمجد عطوان، الذي أشرف على تدريبه في تجارب سابقة، مبيناً أن "هذا الأمر مرهون بقرارات الإدارة واحتياجات الفريق الفنية".

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