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المنتخب الأولمبي يوجّه طلباً رسمياً لنقل التصفيات إلى البصرة بسبب التوترات في كمبوديا


صرّح المدير الإداري للمنتخب الأولمبي، نديم كريم، عن تقديم طلب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنقل مباريات مجموعة منتخبنا في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بسبب التوترات الراهنة بين كمبوديا وتايلاند، إذ ذكر كريم في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الاتحاد العراقي، وبتوجيه من رئيس الاتحاد ودائرة المنتخبات، خاطب الاتحاد الآسيوي رسمياً لنقل مباريات المجموعة السابعة من كمبوديا، مؤكداً استعداد وجاهزية البصرة لاستضافة التصفيات من الناحية التنظيمية والفنية".

وأضاف أن "القرار جاء على خلفية الأوضاع غير المستقرة بين كمبوديا وتايلاند، حيث من المقرر وفق المنهاج التدريبي إقامة معسكر تدريبي في تايلاند، نظراً لقربها الجغرافي من كمبوديا، إلا أن الظروف الأمنية دفعتنا لطلب تغيير مكان التصفيات".

كما أوضح كريم أن "الجهاز الفني بدأ منذ إعلان القرعة بتحليل ومتابعة منتخبات المجموعة السابعة، التي تضم كمبوديا، عمان، وباكستان، للوقوف على نقاط القوة والضعف، ووضع استراتيجية واضحة لكل مواجهة".

في حين أكد أن "الهدف الأساسي هو بلوغ النهائيات الآسيوية المقررة في السعودية، والتعامل مع كل مباراة بأعلى درجات التركيز لتحقيق أفضل النتائج".

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