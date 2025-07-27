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إتحاد الكرة: دائرة التراخيص تستحدث لائحة اللعب المالي النظيف


صرّح الناطق الإعلامي لدائرة التراخيص في اتحاد الكرة، بلال زكي، بأن الدائرة أعدّت لوائح خاصة بالموسم الكروي المقبل، وتم توزيعها بين الأندية لضمان التكيّف القانوني والإداري والمالي معها، مشيراً إلى استحداث لائحة اللعب المالي النظيف لأول مرة ضمن منظومة التراخيص المحلية، حيث ذكر زكي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "لوائح الموسم المقبل لن تختلف كثيراً عن لوائح الموسم المنصرم، لأنها مستندة إلى لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتنسجم مع بعض الأنظمة المعتمدة في رابطة (لاليغا) الإسبانية، ما يجعل من السهل على الأندية تطبيقها باستثناء بند اللعب المالي النظيف الذي تم إدراجه حديثاً".

كما أوضح زكي أن" لائحة اللعب المالي النظيف تم استحداثها بالتعاون مع رابطة لاليغا الإسبانية، وتحديداً مع القسم المالي في الرابطة، وبالتنسيق المباشر مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، مؤكداً أنها تهدف إلى تطوير الواقع المالي للأندية، وتشخيص المشكلات وتقديم الحلول، خاصة في ما يتعلق بملفات التعاقدات والاستثمار"، مبيناً أن" الاتحاد نظم عدداً من ورش العمل لمسؤولي الأقسام المالية في أندية دوري نجوم العراق، لتعريفهم بآليات تطبيق اللائحة الجديدة وتعزيز مبدأ الشفافية في التعامل المالي مع المؤسسات الرياضية".

وكشف زكي عن فتح النظام الإلكتروني الخاص برفع الملفات قبل أيام، مؤكداً أن " الأندية ستُمنح مهلة لا تقل عن 15 يوماً لرفع ملفاتها، على أن تُبلغ لاحقاً بجدول الزيارات الميدانية التي ستقوم بها اللجنة الفنية إلى جميع الأندية العشرين المشاركة في دوري نجوم العراق، لتدقيق الوثائق ومتابعة واقع البنى التحتية بشكل مباشر".

كذلك بيّن زكي: "هناك تجاوب واضح من الأندية، إذ أرسلت كوادرها المالية للمشاركة في الورش، وهو مؤشر إيجابي على حرص الأندية على التطور والالتزام بالمعايير الدولية".

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