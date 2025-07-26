 المنتخب الأولمبي يخوض مبارة تجريبية مع شبيبة القيروان التونسي اليوم السبت

يخوض منتخبنا الأولمبي في الساعة السادسة من مساء، اليوم السبت، مباراة تجريبية أمام فريق شبيبة القيروان التونسي، أحد أندية الدوري الممتاز في الملعب الرياضيّ الدوليّ بمدينةِ عين دراهم التونسية، حيث ذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم، أن " مباراة اليوم التجريبية، هي الأولى لمنتخبنا الأولمبيّ، وتدخلُ ضمن معسكرهِ التدريبيّ وبرنامج إعداده لتصفياتِ كأس آسيا في شهر أيلول المُقبل".

وأضاف أن " منتخبنا الأولمبي خاض يوم أمس الجمعة آخر وحدة تدريبية له تسبق المباراة والتي جرت بحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم رئيس وفد منتخبنا الأولمبي، غانم عريبي".