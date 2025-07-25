منتخبنا الأولمبي يبدأ معسكره التدريبي في تونس

بدأ منتخبنا الأولمبي معسكره التدريبي في العاصمة التونسية ضمن برنامجِ إعداده لتصفياتِ كأس آسيا المقرر إقامتها في شهر أيلول المقبل، حيث ذكر بيان مقتضب لاتحاد كرة القدم العراقي، أن "المعسكر بدأ بتمارين في صالة الـ GYM صباحاً، ثم بمحاضرةٍ فنيةٍ ووحدةٍ تدريبيةٍ مساءً بمشاركة جميع اللاعبين، وبحضور عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العراقي لكرة القدم غانم عريبي رئيس وفد منتخبنا الأولمبي وبإشرافِ الملاكِ التدريبيّ بقيادةِ المدرب عماد محمد".



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