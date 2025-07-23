الصفحة الرياضية

ذي قار: تأهيل ملعب الناصرية الدولي قبل انطلاق دوري نجوم العراق


مازالت الكوادر الفنية التابعة لمديرية شباب ورياضة ذي قار تواصل أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الناصرية الدولي، الذي سيحتضن مباريات نادي الغراف ضمن منافسات دوري نجوم العراق للموسم المقبل، حيث ذكر مدير شباب ورياضة ذي قار، مهند السهلان، للوكالة الرسمية، "انطلقت أعمال تأهيل أرضية الملعب قبل أسبوع، وشملت الزراعة الصيفية، ومن المتوقع أن تكتمل الأرضية بالكامل خلال أقل من أسبوعين، مبيناً أن أعمال الصيانة لا تقتصر على أرضية الملعب، بل تشمل الأجنحة الإدارية، من غرف اللاعبين، وقاعات المشرفين والمقيمين، إلى جانب مدرجات الملعب التي تتسع لعشرين ألف متفرج".

وأضاف السهلان:" تم توجيه الكوادر العاملة باستنفار كامل طاقتها لضمان جاهزية المنشأة الرياضية، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حملات صيانة وتنظيف شاملة قبل كل مباراة، تشمل المقاعد والمرافق الصحية ومواقع الإعلاميين".

كذلك بيّن السهلان أن "ديمومة تشغيل الملعب تتطلب دعماً من دوائر خدمية ساندة مثل الكهرباء، والبلديات، والماء، فضلًا عن زيادة عدد الكوادر العاملة، خصوصاً في مجالات الزراعة والآليات والتنظيف". 

كما أوضح السهلان أن" الملعب سيُدار وفق القواعد والمعايير المعتمدة من الاتحاد العراقي لكرة القدم، بما في ذلك نظام بيع التذاكر، وتنظيم دخول الجماهير، وتوزيع المقاعد بما يضمن تجربة آمنة للمشجعين داعياً الى تحويل الملعب إلى مشروع استثماري أو التعاقد مع شركات متخصصة لضمان استمراريته وتوفير عائدات مالية تُسهم في صيانته على المدى الطويل".

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