منتخبنا الأولمبي يعسكر في تونس تحضيراً لتصفياتِ آسيا

توجّه منتخبنا الأولمبي لكرة القدم الى تونس لإقامة معسكر تدريبي تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا التي ستقام شهر أيلول المقبل والمقررة إقامتها في كمبوديا، إذ ذكر بيان لاتحاد اللعبة، أن" منتخبنا الأولمبي (دون 23 عاماً)، سيدخل اليوم الأربعاء، معسكراً تدريبيّاً في العاصمةِ التونسية تونس، يخوضُ خلاله مباراتين تجريبيتين تحضيراً لتصفياتِ كأس آسيا".

وأضاف أن" الوفد برئاسة عضو المكتب التنفيذيّ للاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، غانم عريبي، ويضمُّ في عضويته مديرَ المنتخب نديم كريم، ومدربَ المنتخب عماد محمد وملاكه الفنيّ المؤلف من حيدر عبد الأمير مساعداً للمدرب، ومحمد بن حسن مدرباً للياقة البدنية، ونوري عبد زيد مدرباً لحراس المرمى، ومنتظر مجبل محللاً للأداء وسجاد عصام مصوراً، ويوسف أحمد محاسباً، والإداريين عدي جبار وصباح مجيد".

كما أوضح أن " الوفد يضم (26) لاعباً هم كل من: حسين حسن، ليث ساجد، رضا عبد العزيز لحراسة المرمى، وكاظم رعد، عباس عدنان، حسين فاهم، سجاد محمد فاضل، علي صادق، حيدر حمد، أموري فيصل، أحمد عايد، حيدر عبد الكريم، مصطفى نواف، ذو الفقار يونس، عمر عبد مجباس، حسن عماد، قاسم محمد، علي مخلد، عبد الرزاق قاسم، كرار علي، حسن خالد، سجاد محمد مهدي، عباس عادل، مسلم موسى، مصطفى قابيل وعلي جاسم".