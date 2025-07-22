الصفحة الرياضية

إيران تطالب الفيفا بطرد إسرائيل من الاتحاد


 

 

طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء (22 تموز 2025)، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بطرد إسرائيل من الاتحاد.

وقالت وسائل إعلامية إن "إيران طالبت الفيفا بطرد إسرائيل من الاتحاد".

وفي شباط الماضي طلب الاتحاد الإيراني لكرة القدم من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، منع المنتخب الإسرائيلي من المشاركة في المنافسات الكروية في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

ونشر الاتحاد الإيراني بياناً في موقعه الإلكتروني داعياً "الفيفا" ونقابات كرة القدم إلى "إيقاف تام للاتحاد الإسرائيلي، ومنعه من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم".

وشمل الطلب أيضاً "تدابير فورية وجدية" من قبل "الفيفا" والمنظمات الكروية "لمنع استمرار جرائم إسرائيل"، بالإضافة إلى توفير الغذاء والأدوية والمستلزمات الطبية في قطاع غزة.

وقال الاتحاد في بيانه "اتحاد كرة القدم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يتقدم بطلب جدي إلى الفيفا واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء بشأن الأعمال اللاإنسانية التي يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين، حيث يرتكب جرائم الحرب في غزة والمجازر بحق المدنيين الأبرياء، وخاصة الأطفال الأبرياء، بالإضافة إلى الرجال والنساء".

وأضاف "ليس هناك شك في أن الإجراء الفوري من قبل FIFA واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء سيكون رمزاً للعمل الخيري، وتنفيذاً لميثاق مجتمع كرة القدم العالمي في مجال المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية".

ولا تسمح إيران لرياضييها بالمشاركة في مواجهة أي لاعب من كيان الاحتلال، ويصنف هذا الأمر في خانة التطبيع.

وكانت مجموعة من 12 دولة من اتحادات كرة القدم في غربي آسيا طالبت "الفيفا" أيضاً، بحظر الاحتلال الإسرائيلي من المنافسات، في ظل الحرب التي يشنّها على قطاع غزة.

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