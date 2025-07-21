الصفحة الرياضية

نادي القوة الجوية: الهيئة المؤقتة الجديدة تباشر أعمالها اليوم


 

 

يُتوقع أن تباشر الهيئة المؤقتة الجديدة لنادي القوة الجوية الرياضي أعمالها اليوم الاثنين، بعد الانتهاء من عملية التسلّم والتسليم من قبل الإدارة المنحلّة، حيث ذكر مصدر مقرب أن الهيئة المؤقتة ستبدأ بترتيب أوضاع النادي لحين إقامة انتخابات إدارة جديدة تقود الأزرق للأربع سنوات المقبلة، طبقاً لما ذكرته صحيفة الصباح الرسمية.

فيما تنتظر الهيئة المؤقتة مصاعب كبيرة، منها إعادة بناء الملعب بعد أن شهدت الأيام الماضية هدمه لغرض التجديد، ومتابعة الجوانب المالية والإدارية، فضلًا عن تشكيل فريق قادر على المنافسة في البطولات المحلية للموسم المقبل وإعادة الصقور إلى الواجهة.

وكانت اللجنة الأولمبية قد أعلنت في الأسبوع الماضي حل الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية، وتشكيل هيئة مؤقتة يقع على عاتقها إعادة ترتيب الأمور العالقة، مكونة من معد بداي فرج رئيسًا ورياض مزهر نائبًا للرئيس وصباح كريم أمينًا ماليًا وبسام رؤوف أمينًا للسر وعضوية كل من طارق بداي وعمار جبار خضير وعبد المحسن فليح وجاسم غلام وهوار ملا محمد.

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