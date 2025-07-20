الانضباط تستدعي مدرب زاخو بعد أحداث شغب كأس العراق

قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، اليوم الأحد، (20 تموز 2025)، استدعاء مدرب نادي زاخو عبد الغني شهد بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة نهائي كأس العراق أمام دهوك في ملعب الشعب الدولي الجمعة الماضية.

وذكر بيان للجنة انه "وبناءً على ما أدلى به مدربُ نادي زاخو من تصريحٍ عقب انتهاءِ مباراةِ نهائي كأس العراق بين ناديي دهوك وزاخو، قررت لجنةُ الانضباطِ في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم دعوةَ مدرب نادي زاخو (عبد الغني شهد)، غداً الإثنين في الساعة (12) ظهراً للحُضورِ أمامها في مقرِّ الاتحاد".

وتُشير المعلومات المتوفرة إلى أن العقوبات المرتقبة تشمل غرامات مالية باهظة تُفرض على الأطراف المسؤولة عن الفوضى التي شهدتها المباراة النهائية للبطولة، إلى جانب حرمان جماهيري لعدد من المباريات في الموسم المقبل، وذلك كجزء من الردع والإنذار، فضلًا عن تحميل المتسببين تكاليف الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق العامة للملعب.

وقاطع فريق زاخو مراسم تسليم كأس العراق بعد خسارته مباراة النهائي أمام دهوك 3-5 بركلات الترجيح، بعد التعادل سلبيا في وقت المباراة الأصلي والإضافي.

ورفض لاعبو زاخو التوجه لاستلام ميداليات المركز الثاني اعتراضا على الأداء التحكيمي من جانب القطري سلمان فلاحي، وإعادة ضربة الترجيح الخامسة والأخيرة التي سجلها كريم درويش بعد أن تصدى لها الحارس علي كاظم.

وقال عبد الغني شهد، المدير الفني لفريق زاخو، في تصريحات تليفزيونية، إن دهوك فريق كبير ويستطيع الفوز بلقب الكأس دون مساعدات. وأضاف شهد: "سيناريو تتويج دهوك تم إعداده وهناك مجاملات تحكيمية واضحة حدثت لصالح الفريق في مباراة الميناء وأيضا القوة الجوية وأخيرا لقاء زاخو".

وقال:" كنا نتمنى تتويج زاخو باللقب ولكننا نشكر جماهيرنا التي ساندتنا على مدار الموسم".