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الفيفا يرفع الحظر المفروض على ناديي نوروز وكربلاء


 

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، رفع الحظر عن ناديي نوروز وكربلاء بعد انتهاء الأسباب الموجبة لذلك، إذ ذكر المكتب الإعلامي لدوري نجوم العراقي في بيان، أن" الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر رفع الحظر المفروض عل نادي نوروز بعد تسديده كافة المستحقات المالية المترتبة عليه واستكمال الإجراءات القانونية".

وأضاف البيان، أن " كما قرر الفيفا، رفع الحظر أيضاً عن نادي كربلاء بعد انتهاء المدة المحددة للعقوبة، والتي امتدت لفترتي تسجيل".

ومن الجدير بالذكر أن الفيفا فرض الحظر على نادي نوروز ومنعه من تسجيل أي لاعبين جدد محليًا ودوليًا، بسبب قضية المدرب المساعد جواو فيليبي فيسنتي سيلفانو، بينما تم فرض الحظر على نادي كربلاء جاء نتيجة نزاع قانوني مع اللاعب البرازيلي (لاودير دي سلفا) الذي تم التعاقد معه بعقد ابتدائي، لكنه استبعد لاحقا بسبب عدم قناعة الجهاز الفني بمستواه.

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