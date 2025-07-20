الصفحة الرياضية

اتحاد كرة القدم: لجنة الانضباط تجتمع غدًا للتحقيق في أحداث نهائي كأس العراق


تُحضّر لجنة الانضباط لعقد اجتماع حاسم غدًا الاثنين، للنظر في الأحداث المؤسفة والتصرفات غير المقبولة التي رافقت نهائي بطولة كأس العراق بين دهوك وزاخو، والتي أقيمت في ملعب الشعب الدولي، وانتهت بفوز صقور الجبال بركلات الترجيح (5 - 4)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، فبحسب  مصدر في اتحاد اللعبة، فإن "لجنة الانضباط بدأت بالفعل بجمع المقاطع التوثيقية المصورة التي التُقطت من داخل الملعب ومن مدرجاته، إلى جانب المواد الفيلمية المتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل، وذلك تمهيدًا لتحليلها وتثبيت الحالات المخالفة، بغية إصدار قرارات منصفة تستند إلى الأدلة، وتعتمد على اللوائح والأنظمة الداخلية المعمول بها".

وأضاف أن "اللجنة تنتظر تقرير مشرف المباراة طارق الحجية، الذي يُعد الوثيقة الرسمية الأساس في تسجيل الوقائع والملاحظات الفنية والانضباطية، والتي ستُسهم في تشكيل الصورة القانونية الكاملة لما جرى من تجاوزات وخروقات"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.

فيما تُشير المعلومات المتوفرة إلى أن العقوبات المرتقبة تشمل غرامات مالية باهظة تُفرض على الأطراف المسؤولة عن الفوضى، إلى جانب حرمان جماهيري لعدد من المباريات في الموسم المقبل، وذلك كجزء من الردع والإنذار، فضلًا عن تحميل المتسببين تكاليف الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق العامة للملعب.

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