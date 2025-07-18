انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الزوراء الرياضي

جرت، اليوم الجمعة، انتخابات الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي، في العاصمة بغداد بحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة، حيث ذكرت الوكالة الرسمية، بأنه" تم انتخاب هيئة إدارية جديدة للنادي، حيث فاز محمد شنشول بمنصب رئيس النادي، وعبد الأمير بمنصب نائب الرئيس، فيما تولى محمد كريم منصب أمين السر، ويحيى محمد منصب الأمين المالي، إلى جانب انتخاب قاسم محمد عضواً في الهيئة الإدارية.

كما لفت إلى أن" عدد أعضاء الهيئة العامة للنادي يبلغ 454 عضواً، فيما بلغ عدد الحضور خلال الانتخابات 274 عضواً".