الإعلان عن موعد قرعة بطولة كأس الخليج للشباب بمشاركة العراق ومصر.

أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، عن إقامة مراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج للشباب يوم الإثنين الموافق 28 تموز/ يوليو 2025، عند الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت بغداد، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي (Zoom)، إذ جاء تحديد موعد القرعة في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم البطولة المقررة إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025، بمشاركة سبعة منتخبات خليجية، بعد اعتذار دولة الإمارات العربية المتحدة عن المشاركة.

فيما وجّه الاتحاد دعوة رسمية إلى أمناء سر الاتحادات الخليجية، لحضور مراسم القرعة، حيث يُمثَّل كل منتخب بالمدير الفني أو الإداري، وذلك وفقًا للمادة (5) من لائحة البطولة الخاصة بإجراءات القرعة.

كما أعلن اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم عن تلقيه موافقة رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم للمشاركة في بطولة كأس الخليج لمنتخبات الشباب، المقرر إقامتها في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر 2025.

وتُعد هذه النسخة هي الأولى من نوعها على مستوى منتخبات الشباب، التي تُقام تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي، وتأتي في إطار حرص الاتحاد على دعم بطولات الفئات السنية وتعزيز جاهزية المنتخبات الشابة للمشاركات الإقليمية والقارية المقبلة.